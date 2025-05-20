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    首頁　>　生活

    台中火車站髒亂常遭詬病 交通局啟動4策略假日擴大清掃

    市府於台中車站增派保全舉多國語言牌子，宣導不亂丟垃圾，並不定期前往稽查與宣導。（市府提供）

    市府於台中車站增派保全舉多國語言牌子，宣導不亂丟垃圾，並不定期前往稽查與宣導。（市府提供）

    2025/05/20 14:38

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中火車站是台中市的門面，但一再遭市議員質疑髒亂、一堆垃圾，為此，台中市政府交通局啟動環境優化措施，特別在假日期間實施擴大清掃，如首班車發車前提前清掃、增設垃圾桶、舉多國語牌宣導及加派人力等4大策略，呼籲民眾勿亂丟垃圾或違規吸菸，與市府攜手打造整潔、安全、友善的交通場域。

    交通局長葉昭甫表示，台中車站不僅是市民通勤的交通樞紐，更是許多旅客踏入台中的第一印象，交通局每日皆有安排清潔人員定期清掃，針對週末人潮增多，大幅提高清掃密度，在台鐵首班車發車前，則提前進行清掃作業，並加派常駐清潔人力巡視，在車站大平台階梯處再增設2處垃圾桶，以便集中垃圾管理。

    交通局也導入創新做法，規劃保全人員假日手舉多國語言牌面宣導，直接與來自各國的民眾溝通，有效提升環境品質，民眾配合是保持環境清潔的關鍵，希望市民與遊客自律，創造台中車站乾淨零死角的空間。

     

    此外，葉昭甫表示，為維護環境市容，交通局結合相關單位，夜間不鬆懈，展開跨局處夜間聯合稽查，勞工局安排通譯人員，以多國語言向現場民眾及移工宣導，車站範圍內禁止隨地亂丟垃圾及全面禁菸，違者將依法裁罰，且會不定期派員巡查取締違規行為。

    台中車站大平台階梯新增垃圾桶。（市府提供）

    台中車站大平台階梯新增垃圾桶。（市府提供）

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