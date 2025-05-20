台灣鯛納營養午餐食材 黃偉哲與學童共餐稱讚

台南推廣台灣鯛納入學校午餐食材，台南市長黃偉哲與麻豆國小學童共進午餐。（市府提供）

2025/05/20 13:27

〔記者王涵平／台南報導〕為減少國際關稅波動對外銷的影響，台南推廣台灣鯛納入學校午餐食材，台南市長黃偉哲今前往麻豆國小與學童共進午餐，強調國產的優質台灣鯛，一定能讓國小的營養午餐更加營養充沛、美味加倍。

黃偉哲也利用「餐前五分鐘」食農教育時間，介紹台南在地之光台灣鯛，並進行有獎徵答，送出實用的帆布小提袋，吸引學童熱烈搶答。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲與學童共餐的菜色包括「糙米飯、蒲燒鯛魚、米血大黃瓜、有機高麗菜、玉米濃湯與蘋果」，都是學生喜愛的菜色，不但蛋白質含量高、脂肪低、營養價值高又美味，學童在享用美食之餘，也學習到不少飲食新知。

南市農業局表示，台灣鯛是台南市養殖漁業代表魚種之一，去年外銷量約16860公噸，產值上看5776萬5000美元，主要外銷國家為美國（78.6%）、澳大利亞（7.4%）、加拿大（3.7%）、沙烏地阿拉伯（2.7%）等，因應近期國際關稅波動幅度較大，對台灣農業，尤其是外銷導向作物造成潛在衝擊，鼓勵學校午餐使用台南在地台灣鯛，既可照顧漁民，也讓學童吃得健康、美味。

南市教育局表示，學校營養師依據教育部「學校午餐食物內容及營養基準」設計菜單，每月至少供應2次以上的魚類或海鮮，為推動食農教育與低碳飲食，鼓勵學校午餐使用當季在地食材如台灣鯛，由營養師與校廚設計出兼具營養與美味的菜單，讓學生從小認識在地海鮮、培養良好飲食觀念。特別精選15道台灣鯛料理，製作成食譜並公開於「台南市學校午餐教育資訊網站」提供各校參考運用。

台南市長黃偉哲今前往麻豆國小與學童共進午餐。（市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法