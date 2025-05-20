辛耘董座謝宏亮捐1億 支持清華物理衝刺全球排名

辛耘企業董事長謝宏亮（左）捐款1億元成立「清華物理卓越發展基金」，清大校長高為元代表簽約受贈。（清大提供）

2025/05/20 14:04

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕為支持國立清華大學物理系全力發展科學研究、國際合作，並提升國際排名與學術影響力，清華物理系校友辛耘企業董事長謝宏亮今宣布捐款1億元成立「清華物理卓越發展基金」。清大指出這項基金將用於支持物理系傑出人才計畫及新地平線計畫，資助師生赴海外交流學習，發展並建立與國際名校及研究機構的跨國研究團隊，提升清華物理的國際影響力。

捐贈簽約典禮今天在清華大學物理系館舉行，由校長高為元代表受贈簽約。最新公布的2025英國QS世界大學學科排名中，清華大學的「物理與天文」學科排名全球第85名，在天文、量子光學、半導體與量子科技等領域的研究都有突出表現，日前發表全世界最小的量子電腦更引起國際矚目。謝宏亮期許在卓越發展基金的助力下，清華物理的國際排名能再上層樓。

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謝宏亮是清華理學院的第一屆傑出校友，1973年畢業於清華物理系，清華物理系主任劉怡維說，基金的運用將分為兩大部分。從今年開始的10年內，「物理系傑出人才計畫」將每年提撥400萬元，其中300萬元用於支持3名教授進行半年至1年的國外頂尖大學駐點研究；另100萬元支持駐點在清華物理的年輕國科會研究學者專題研究，提升其待遇，鼓勵他們積極與系上教授形成研究團隊。

「物理系新地平線計畫」則每年提撥610萬元（含學校補助款）用於博士研究生國際交流獎學金，所有清華物理系的博士生都可以獲得30到50萬的經費赴海外頂尖研究機構進行半年至1年的交流。劉怡維期盼透過師生的國際移動，建立與頂尖大學與學術機構的實質合作，接軌前沿研究，建立國際研究網絡，「不僅共同發表論文，還能發展帶動尖端研究進展的長期夥伴關係。」

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