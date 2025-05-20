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    萬丹鄉新人及結婚40年以上夫妻 11對「五二○」體驗復古三輪車

    新人搭乘人力復古三輪車體驗，現場還有樂隊伴奏。（記者葉永騫攝）

    新人搭乘人力復古三輪車體驗，現場還有樂隊伴奏。（記者葉永騫攝）

    2025/05/20 13:55

    〔記者葉永騫／屏東報導〕今天是「520」，不但是賴清德總統就職一週年，也是特別講「我愛你」的日子，萬丹鄉公所、鄉農會今天不但舉辦慶祝農民節活動，也特別為一對新人及結婚40年以上的10對夫妻舉行一場復古的三輪車體驗活動，場面相當的熱鬧。

    520這個特別的日子，以往是許多新人選擇登記結婚的日子，今年萬丹鄉戶政事務所有2對新人來登記結婚，其中一對新人更參加萬丹鄉公所、鄉農會舉辦的復古三輪車體驗活動，並且有10對結婚40年以上紅寶石婚的夫妻攜手來參加，回味年輕時期的生活體驗。

    今年結婚的這對新人，新郎李忠穎是萬丹鄉農會的植物醫生，新娘則是來自花蓮在屏東讀完大學的羅傳柔，2人一年半前認識進而交往，決定攜手在一起，今天完成結婚登記，並決定在屏東定居，報名參加這場復古的三輪車體驗，覺得很有趣。

    另外，參加活動復古三輪車體驗年紀最大的夫妻是82歲的李明雄、葉宜妹夫婦，2人結婚58年，都是退休老師，今天還盛裝來參加活動，表明年輕時代都是搭復古的人力三輪車，現在已經消失了，來參加活動搭乘一下三輪車，回味回味以前的舊時光，覺得很開心。

    今天「五二○」，萬丹鄉為新人及結婚40年以上的夫妻共11對辦復古三輪車體驗。（記者葉永騫攝）

    今天「五二○」，萬丹鄉為新人及結婚40年以上的夫妻共11對辦復古三輪車體驗。（記者葉永騫攝）

    520登記結婚的新郎李忠穎、新娘羅傳柔。（記者葉永騫攝）

    520登記結婚的新郎李忠穎、新娘羅傳柔。（記者葉永騫攝）

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