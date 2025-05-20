曾性暗示、交往女學生停聘一年 宜蘭戴姓師申請花蓮服務讓家長炸鍋

花蓮縣教育處長翁書敏說，是否介聘該師還需花崗國中召開教師評議委員會審查，目前了解學校方面傾向否決，如學校不同意介聘案，教育處也會予以支持。（資料照）

2025/05/20 15:25

〔記者花孟璟／花蓮報導〕宜蘭縣某國中戴姓男老師年約40多歲，2022年間因為常對學生發出性暗示、邀約等言行，還與女學生交往造成被害女生疑似輕生，事後該校校長道歉請辭、戴姓老師也被處停聘一年。然今年該戴姓老師申請「縣外介聘」到花蓮市區一所升學國中任教，引發家長及教師會反彈。教育處表示，如學校教評會不同意，教育處會給予支持。

宜蘭縣一名戴姓男老師年資約20年，2022年間被人本教育基金會踢爆，把校園當成「狩獵場、隨時物色女伴」，傳出與九年級國中女生不倫戀，在2022年2月間因受害女生的好友得知對方已有輕生傾向，一問才知道受害女生因為戴姓老師又與另一女生交往，甚至帶對方到花蓮玩一整天，讓女學生感到遭背叛，全案才爆開；此外，有家長爆料，戴師在課堂上出現「我要餵餵你」、「一起去摩鐵」之類脫序言論，引發軒然大波，縣府成立教師專業審查會調查，戴師被停聘一年處分，校長也因此道歉請辭。

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知情老師透露，在2022年事件發生後，該名戴姓老師被處停聘一年，停聘期滿復聘後，宜蘭縣教育處將戴師調教育處負責行政工作迄今，結果戴師今年申請介聘到花蓮，家長和老師都很憂心男老師再度對女生下手，「如果都沒問題，宜蘭縣府怎麼不讓該師返校服務」？

花蓮縣教師會長陳源豐說，接獲家長及老師陳情，這位戴姓老師今年透過縣外介聘要調動到花蓮市花崗國中，引起家長擔憂戴姓教師到花蓮又故態復萌、對女學生下手，且過去縣外介聘到花蓮縣的教師，只有一例是高雄不適任教師申請到花蓮玉里國小服務，最後因家長抗議才沒有得到聘用，要求教育處這次也應硬起來，不要讓不適任老師到花蓮。

校方則表示，校教評會預計後天星期四舉辦，屆時將審查該名戴師資格，以及是否有違反教師法30條事項，請該名教師說明，但因戴姓教師曾涉及爭議事件，造成學生身心受害，教評會將審慎審查，審查也一定以學生的權益為前提。

花蓮縣教育處長翁書敏說，是否介聘該師還需花崗國中召開教師評議委員會審查，目前了解學校方面傾向否決，如學校不同意介聘案，教育處也會予以支持，並將全案送全國的介聘大會審議，翁書敏也說，目前最大問題還是教師法30條，該師沒有違法。

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