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    打臉盧秀燕擔心中火火力全開 莊秉潔：4年前若未擋現今又少4機組

    中興大學環境工程系教授莊秉潔表示，非空污時期中火本就9部發電，不是因為廢核。（記者蘇金鳳攝）

    中興大學環境工程系教授莊秉潔表示，非空污時期中火本就9部發電，不是因為廢核。（記者蘇金鳳攝）

    2025/05/20 16:10

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕對於中市長盧秀燕前天指擔心中火火力全開，中興大學環境工程系教授莊秉潔表示，台電每天已儘量減煤，這幾年政府大力推動再生能源，增加了不少光電，在光電等綠電用到最大極，才會使用煤電發電，而盧秀燕擔心火力全開，他批如果不是盧秀燕在4年前用都更擋了中火增氣減煤2年，現在中火又可以減少4機組的煤電，指盧秀燕專業知識不夠，也批環保局長陳宏益誤導民眾。

    盧秀燕今天參加市政會議，對於中火的問題不回應，陳宏益表示，昨天晚上10點50分，都已是離峰，中火竟還9部機組發電達9成，顯示基載電力不足，他建議老師能好好監督台電。

    莊秉潔表示，目前電力調度的主要限制式是確保夜尖峰的用電恰好達有2.6 GW可以快速升載的備用電力，而目前電力調度的目標函數是減煤極大化。

    他舉例指出，19日全國的夜尖峰，台電使用氣電（12.5 GW）+ 民營氣電（5.98 GW） + 儲能（1.5 GW），扣除保留備用2.6 GW，所有能快速啟動的乾淨電力皆已經達到滿載，其餘必需要用煤電補足，在這夜尖峰，國營煤電不得已發了7.9 GW+民營煤電發了2.3 GW的煤電，如此一來確定的減煤極大化。

    莊秉潔表示，簡單的說，台電要發電，會將乾淨的電用到極大化，不足才會使用到煤，而市長盧秀燕日前說廢核之後台電竟用9部機組發電，但事實上，以往就是非空污期就是夏天9部，冬天6部。

    他表示，今年底將多了更多新的天然氣機組，之後又可以減更多煤電。如果不是盧秀燕在4年前用都更擋了中火增氣減煤2年，現在中火又可以減少4機組的煤電。

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