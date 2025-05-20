澎湖人的小確幸！端午敬老年金、高中職就學津貼520同步發放

現金入袋！澎湖65歲長者、高中職學生及身心障礙補助，陸續到位。（記者劉禹慶攝）

2025/05/20 13:09

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕端午節將屆！澎湖縣65歲以上長者端午節敬老平安禮金、高中職就學津貼5000元，今（20日）同步發放。澎湖縣長陳光復、副縣長林皆興、秘書長楊書舜及社會處長周柏雅，今聯袂前往澎湖縣警局2樓大禮堂，視察點鈔與發放準備作業，並向辛勤投入的縣府團隊與警察同仁表達誠摯感謝。

陳光復表示，今年端午節敬老平安禮金共有20864位長者受惠，發放金額達1億432萬元。他指出，自上任以來，縣府持續提升對長者與身心障礙者的照顧，三節敬老金調高至每人15000元，身障朋友三節慰問金也提升至11000元。另外今年端午節身心障礙者慰問金每人3000元，預計於5月23日匯入帳戶。

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陳光復強調，澎湖春節、端午、中秋節敬老禮金，加上由小到大各種福利補助7億多，地方稅收6億多，全部還款於民。打造全齡、全方位的福利體系是縣府不變的承諾，團隊秉持「福利好、債務減、建設多」的精神。

社會處表示，凡於2022年5月31日前設籍澎湖滿3年65歲以上長者（1960年5月31日前出生者），每人致贈5000元。發放日期自即日起下午4點起至6月30日止，發放期間長者若不在澎可委由親屬親洽各村（里）長代領， 今年5月2日以後戶籍異動之長者（縣內異動者），請長者逕向原戶籍地村、里長領取，另未及於發放期間領取者，補發日期從7月1日起至7日止。

澎湖人的小確幸！今年澎湖端午平安敬老金與高中職就學津貼同步發放。（記者劉禹慶攝）

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