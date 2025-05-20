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    北市生生喝鮮奶將納未上學幼生 擬由區公所協助申辦

    台北市教育局在議會教育委員會報告今年度第一次追加（減）預算案。（記者何玉華攝）

    台北市教育局在議會教育委員會報告今年度第一次追加（減）預算案。（記者何玉華攝）

    2025/05/20 13:17

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府辦理公私立國小及幼兒園學童「鮮奶週報－生生喝鮮奶」，但約有3.3萬名未上幼兒園或自學的學童無法享受這項福利，台北市教育局局長湯志民表示，相關實施作業籌畫中，未上學學童領取鮮奶的卡片，將由各區公所協助家長申辦、領取，預計自新學期開始納入。

    台北市教育局今天（20日）到議會教育委員會報告今年度第一次追加（減）預算案，總計追加1億9523萬5000元，包含18.4萬名國小及幼兒園學童喝鮮奶的9200萬元、木柵國中新建多功能活動中心有償取得維揚營區4328平方公尺土地的9109萬餘元，以及私立教保機構教保員敬師禮金1214萬餘元。

    委員會召集人、議員秦慧珠表示，許多議員都關心自學或未上幼兒園學童的權益，詢問教育局目前的因應作為。

    湯志民表示，目前設籍未上學包含幼兒園1.9萬人、小學1.4萬人，總計約3.3萬人，相關實施作業已在籌畫中，由於需要訂製新的悠遊卡，需要一套新的作業系統，且因牽涉設籍問題，需由公所協助家長進行申辦，一旦戶籍遷出北市或進入幼兒園就讀，就註銷領取資格，因此必須定期查核，以免重複領卡。

    湯志民表示，後續將安排公所人員研習，嫁接目前已實施的經驗，預計自新學期（9月）納入實施，經費約需900多萬元，屆時將由基金先墊付。

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