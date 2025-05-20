奇美持續發放端午情義粽 3年來累計送愛近10萬粒

奇美實業結合仁德區公所，進行端午節愛心發放，贈送弱勢家庭「情義粽」。（記者吳俊鋒攝）

2025/05/20 12:51

〔記者吳俊鋒／台南報導〕端午節將至，為回饋鄉里，台南仁德在地知名的奇美實業結合區公所，今天舉行應景的「情義粽」愛心發放，且3年來持續辦理，累計送出近10萬粒，關懷弱勢不間斷。

奇美情義粽的發放，今起在仁德運動公園進行，為期2天，依序致贈轄內16里的弱勢家庭，端午節前夕，感受社會溫情。

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仁德區長黃素美表示，愛心發放對象為轄內列冊福利身份別，以及弱勢獨居老人，共有3200戶，每個家庭10粒情義粽，提前歡度端午佳節。

黃素美說，行動不便者，由各里辦公室，或社區志工等，依照列冊名單先幫忙代領，載運回去後分送到府，落實照顧弱勢的關懷戶的照顧，都能品嚐到幸福人情味。

奇美有「幸福企業」之稱，平時積極參與社會公益，3年前開始，在端午節之前，再加碼送愛，針對仁德區轄內的關懷戶，發放情意粽，以實際行動力挺弱勢族群，回饋地方。

奇美實業結合仁德區公所，發放端午節情義粽，關懷弱勢家庭。（記者吳俊鋒攝）

奇美實業結合仁德區公所進行端午節情義粽的愛心發放，氣氛熱烈。（民眾提供）

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