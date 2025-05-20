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    南市孔廟文化基金會執行長 葉重利接任

    葉重利接任孔廟文化基金會執行長。（圖由台南市政府提供）

    葉重利接任孔廟文化基金會執行長。（圖由台南市政府提供）

    2025/05/20 13:27

    〔記者王姝琇／台南報導〕葉重利接任台南市孔廟文化基金會執行長。面對新職責，葉重利表示，守護國家重要文化資產，振興全台首學的歷史榮光，這將是一項充滿挑戰與榮耀的使命。

    葉重利強調，將以專業經理人視角與導演式思維，融合創新與傳統，推動孔廟成為台南人優雅生活的文化場域。未來，他將透過文化本位的創意設計與公共參與，激盪孔廟文化的現代火花，導入服務設計、情境設計與永續商品開發，讓孔廟成為融合風土力與商品力的文化品牌。打造「真誠典雅、活力奔放、認真親近」的孔廟品牌個性。

    葉重利長年致力於文化、自然資產保存及社會創新行動，過去擔任台南企業文化藝術基金會執行長長達24年，屢獲國內外肯定，並榮獲該基金會最高榮譽「永生鳳凰獎」。其擅長以設計導入開放式創新，結合企業專業推動社會影響力，具備豐富的解題經驗與廣泛的社會關係網絡。

    葉重利曾主導推動專案包括「巴克禮紀念公園永續行動」、「馬雅各紀念公園《愛，疼惜》」、「安平湖濱水鳥公園—鹽水溪幸福平台」，以及「土溝農村美術館《村是美術館》」、「布料銀行」等，曾多次獲《天下》、《遠見》企業楷模獎、國家環境教育獎、經濟部永續創新標竿等殊榮。

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