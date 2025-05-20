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    校園外交通安全非教師職責 工會籲建置專責護童人員

    新北市三峽區昨發生重大車禍造成多人死傷。（資料照）

    新北市三峽區昨發生重大車禍造成多人死傷。（資料照）

    2025/05/20 12:49

    〔記者楊綿傑／台北報導〕新北市北大國小外昨日發生重大交通事故，震驚社會，也揭露校園周邊安全的嚴重問題。全國代理暨代課教師產業工會今指出，政府以教師導護制度作為保障學生安全的手段，實際上卻將無執法權、缺乏專業訓練的教師推向危險第一線，必須立即廢除，應投入資源建置專責護童隊伍。

    全國代理暨代課教師產業工會指出，台灣校園「導護老師」制度從未有完整訓練、法律授權或制度保障，卻被視為教師理所當然的責任。事實上，導護老師制度是國家為節省義務警察經費、壓榨教師人力而產生的產物。

    工會認為，校園外交通安全從來不是教師的職責，導護老師與志工也無任何執法權，這暴露了政府長期以最低成本對待學生安全的態度。以補休作為回報，要求教師以肉身護童，不僅廉價，更殘酷。

    工會認為，政府立即取消教師導護制度，停止將非專業的交通安全責任轉嫁給教育人員；並投入專業交通導護與警力資源，建立專責護童隊伍與法制保障。

    同時，改善校園周邊通學動線與行人安全設施，全面盤點高風險路段與交會口。更應啟動教育部、內政部、交通部三部會協商機制，制定長期改善方案並編列專款預算。

    工會強調，「老師可以敬業，但不能再被要求承擔非專業的壓力」、「請停止用情緒勒索與補休制度，要求老師以肉身護童」而這不只是為了老師，更是為了每一位每天走在高風險道路上的孩子，不能再讓下一個師生付出生命代價。

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