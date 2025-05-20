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    首頁　>　生活

    三峽車禍學生恐留創傷 諮商師籲注意警示症狀

    親眼或透過電視目睹車禍等突發事件可能造成創傷反應。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖擷取自freepik）

    親眼或透過電視目睹車禍等突發事件可能造成創傷反應。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖擷取自freepik）

    2025/05/20 13:00

    〔記者林志怡／台北報導〕新北市三峽昨發生重大車禍，造成3人死亡、12人受傷，且因時值放學時段，許多學生、家長與路過民眾直接目睹事故現場。諮商心理師公會全聯會提醒，親眼或透過電視目睹這類突發事件可能造成創傷反應，民眾務必注意自己或孩子有無情緒波動、失眠、惡夢，甚至「閃回」等警示症狀。

    諮商心理師公會全聯會常務理事胡延薇提醒，此類突發事件可能對成人與兒童造成創傷反應，不論是否在場，目睹或持續接觸相關影像皆可能破壞原有的安全感與情緒穩定。

    全聯會理事陳劭旻進一步指出，事故現場的民眾一定承受最直接的情緒衝擊，通過電視目睹者也可能因為過度驚恐而引發創傷反，民眾可注意自己與孩子是否有現情緒波動、失眠、惡夢、食慾不振、身體緊繃，甚至出現「閃回」的情況，即反覆浮現事故畫面的片段，或情緒的過度警覺。

    陳劭旻提醒，車禍事件帶來的創傷反應，可能會以過馬路、搭車等情境感到焦慮、退縮等方式表現，兒童也可能出現退化行為，如哭鬧、尿床、過度依附等，若民眾發現自己或孩子的情緒受影響，首先務必告訴自己「這是正常的」，並允許自己有情緒反應。

    接納自己的情緒後，可以找一些方式讓自己安定身心，如找朋友抒發、做讓自己感受到放鬆的事情，或者單純的繼續維持原本的生活，通常會在一段時間後逐漸回到原本的狀態，也建議民眾在發現自己情緒有異常時，避免繼續觀看相關的新聞片段，或只接收必要資訊即可，不要過度曝露在衝擊畫面中。

    此外，全聯會建議，家長可以透過「主動關心情緒」、「避免重播事故影像」、「維持正常節奏」等方式陪伴孩子度過情緒不安期，但在詢問孩子感受時，切勿急於說教或強調教訓，且注意孩子會觀察成人的反應來建構情緒安全，家長在焦慮、悲傷、煩躁時，也要給自己足夠的理解與喘息空間，才能成為孩子穩定的依靠。

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