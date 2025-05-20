三峽重大車禍重創學生身心 新北啟動心理輔導

針對三峽重大車禍案，新北市府啟動心理輔導、悲傷輔導機制。圖為北大國小朝會的安心宣導。（圖由教育局提供）

2025/05/20 12:56

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市三峽區北大國小旁的重大車禍造成3死12傷悲劇，受害者包含10名學生，其中有2人不幸過世，學生身心受到重創。三峽國中與北大國小啟動危機輔導機制，針對罹難學生同儕、目睹事故師生、導護人員及受影響班級，提供情緒疏導與悲傷輔導。

教育局指出，針對2名罹難學生，已提供慰問金與喪葬協助，並安排專責人員陪同家屬處理後續事宜；7名住院治療學生，由衛生局偕同3家醫院，給予最好的醫療照護。

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為提升學童通學安全，教育局結合警察局與交通局資源啟動「護童專案」，就事故地點周邊人流密集區域，增派導護人力與巡邏警力，同步盤點與優化校園通學動線及高風險路段，並落實校園交通安全教育，強化親師生防護與危機意識。

教育局說明，目前金祥慈幼兒園1名學童，經治療後昨（19）日出院；三峽國中9名學生，其中2名學生因傷重不幸過世，其餘7名學生目前分別在恩主公醫院、土城長庚醫院與亞東醫院接受治療。

學校方面，三峽國中與北大國小已啟動危機輔導機制，教育局安排學生輔導諮商中心心理督導進駐，針對罹難學生同儕、目睹事故師生、導護人員及受影響班級，提供情緒疏導與悲傷輔導，校方今天上午也辦理安心宣導，協助全校恢復安全與穩定氛圍。三峽國中校園設置追思小站、集氣小站，開放學生留言、抒發心情。針對本次受傷的3名9年級學生，教育局已協調學校安排專人協助升學登記與分發作業。

教育局表示，為減輕家屬因意外承受的經濟壓力，依據113學年度團體保險條款，身故或一般失能保險金在全部保險期間內，累計最高給付100萬元，承保單位國泰人壽已成立專案小組並指派專責人員，主動協助家屬及學校辦理理賠事宜，學校也會全程提供關懷與行政協助，確保學生及家庭權益獲得保障。

三峽重大車禍案有2名學生不幸罹難，三峽國中校園設置追思小站。（圖由教育局提供）

三峽重大車禍案發生後，教育局結合警察局與交通局資源啟動「護童專案」，增派導護人力與巡邏警力。（圖由教育局提供）

教育局公布三峽車禍案學生傷勢情形。（圖由教育局提供）

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