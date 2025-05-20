800棚布袋戲+30多棚歌仔戲拚場！余慈爺祝壽大典再創紀錄

高鐵列車與余慈爺公祝壽戲棚同框景象。（記者林宜樟攝）

2025/05/20 13:17

〔記者林宜樟／嘉義報導〕今天農曆4月23日是神明余慈爺誕辰，嘉義縣鹿草鄉余慈爺公廟舉辦余慈爺聖誕千秋祝壽大典，統計到昨天已有近800棚布袋戲及30多棚歌仔戲為神明祝壽，是全台布袋戲棚數量最多的廟宇神明祝壽儀式，預計將會熱鬧一個星期。

余慈爺又稱余將軍，生於明代萬曆29年，延平郡王鄭成功在台實施寓兵於農政策，余慈爺駐守諸羅，建樹良多，後因戰爭殉難，信眾於1970年建廟奉祀，信眾遍及全台。

請繼續往下閱讀...

鹿草鄉余慈爺公廟為全台余慈爺開基祖廟，信眾祈求身體健康、生意興隆及考試順利靈驗，因此余慈爺誕辰時，信眾向廟方登記捐獻，各地布袋戲、歌仔戲團演出。

信眾說，前幾年布袋戲棚數量約400多棚，近年來越來越多，去年已有超過千棚布袋戲，由於余慈爺公廟地點就在台灣高鐵軌道橋附近，每年祝壽大典布袋戲棚沿著高鐵軌道附近擺放，被稱為「搭高鐵也能看戲」。

廟方說，統計到昨天已有近800棚布袋戲、30多棚歌仔戲，今天不斷有信眾持續登記捐獻，也有可能會破1000棚，而因用電因素，無法一次讓這麼多棚布袋戲同時上演，大約會以一週時間輪番演出，歡迎民眾前來欣賞。

已登記近8百棚的布袋戲棚正在上演。（記者林宜樟攝）

余慈爺公廟正進行盛大的祝壽儀式。（記者林宜樟攝）

信眾準備為余慈爺公祝壽。（記者林宜樟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法