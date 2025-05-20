茶改場建立紅茶智動化生產線 助攻台灣好茶打進國際市場

茶改場建置國內首條紅茶智動化生產線。（圖由茶改場提供）

2025/05/20 13:46

〔記者楊媛婷／台北報導〕手搖飲基底茶以紅茶為大宗，國內紅茶雖有高品質，但製作過程需要大量人力與經驗，因應農業人力老化與不足，農業部茶改場開發國內首條紅茶機械智動畫生產線，透過AI系統輔助判定茶葉揉捻色澤，大幅提升品質，更將原本每小時2百公斤產量提高到350公斤。

國內手作紅茶茶葉品質優越，但產量少、價格高，商用茶則是透過自動化系統生產，但都只能設定固定時間揉捻製作，無法就不同品種、季節等判斷設定，為更進一步提高國內紅茶自動化生產品種，茶改場研發台灣紅茶一貫化製程機械智動化生產線，由自動輸送帶串聯傳統紅茶製程中萎凋、揉捻、解塊、發酵、乾燥等工程，導入AI智能監控技術，包含CCD鏡頭檢測設備、茶菁色澤數據監控裝置、溫濕度感應器及重量感應器，可透過茶葉色澤精準控制各項製程，減少人工操作造成的誤差，並提升紅茶的品質與穩定性。

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茶改場中部分場長黃正宗表示，傳統紅茶製程中，茶菁萎凋與發酵為最依賴經驗的關鍵工序，若操作不當會直接影響紅茶品質，造成產能浪費。紅茶AI智能監控系統於萎凋、揉捻及發酵製程導入時間及搭配影像智動判別系統，更將揉捻、發酵智動化與精準化處理，進一步優化控制參數，減少人工操作失誤與設備控制不足造成的資源消耗，進而提升紅茶產量與品質。

黃正宗進一步說明，智動化系統內建有不同紅茶品種、季節等最佳製作色澤的大數據，因此可廣泛用於國內紅茶產業，透過該系統製作的紅茶茶葉風味好，品質接近手作紅茶，但可節省一半人力，從過去傳統製茶需要4人減少到2人，另產業也比過去的自動化系統每小時2百公斤產量提高75%到350公斤，可穩定商業化生產。

除紅茶建置智動化產線，黃正宗指出，茶改場也有建置烏龍茶的智動化產線，隨智動化產線推廣，將可更有助台灣茶業拓展國內外市場。

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