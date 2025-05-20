回收水洗街逾7萬公里 台南結合企業打造節水永續城市

台南市使用處理後且符合放流標準的回收水進行街道清潔，去年全市洗街總里程超過7萬公里，落實資源循環利用。（圖由台南市政府提供）

2025/05/20 13:40

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市設置21處再利用回收水取水點，使用處理後且符合放流標準的回收水進行街道清潔，兼顧節水與市容整潔。統計顯示，去年全市洗街總里程超過7萬公里，不僅有效提升環境品質，也落實資源循環利用，為打造永續宜居城市奠定基礎。

再利用回收水有助減少自來水依賴、降低能源消耗與污染排放。目前全市已設置21處取水點，包括安平、官田、柳營等7處水資源回收中心，及永康、新營、台南產業園區、南科工業園區等4處污水處理廠，另有月津港、南科生態滯洪池、城西垃圾滲出水處理廠等3處場域及碁富食品、華興工業、中信金融管理學院與南寶樹脂寶立廠等7家企業。

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市長黃偉哲表示，以回收水取代自來水進行街道清潔與澆灌，不僅減輕水資源壓力，也有助降低碳足跡，展現環境永續效益。

環保局長許仁澤表示，多家企業配合設立臨時取水點，提供必要的基礎設施與技術支援，所使用回收水皆經妥善處理與檢驗，確保使用安全。

經統計，2024年全市街道清洗總里程達7萬餘公里，使用回收水逾7.3萬公噸，有效清除粒狀污染物1232公噸、PM10達236公噸、PM2.5則為57公噸，不僅減少車行揚塵，也讓市容更清新整潔。

環保局表示，設置企業取水點是推動回收水再利用的重要起點，也是擴展洗街範圍的關鍵措施，未來將持續擴大合作，推動回收水應用於更多清潔作業如清溝，強化管理流程，落實低碳韌性城市的永續目標。

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