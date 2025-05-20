桃捷人力流失嚴重 又爆A11站值勤人員昏倒猝逝

桃園大眾捷運公司人力流失嚴重，日前議員質詢憂心人力過勞，有網友20日在臉書社團爆料，桃捷上月12日48歲彭姓員工在值勤期間死亡。（資料照，桃捷公司提供）

2025/05/20 12:57

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園大眾捷運公司人力流失嚴重，日前桃園市議員質詢憂心員工恐過勞，昨（20）日又有網友在臉書社團爆料，指上月12日桃捷48歲彭姓員工值勤期間死亡，直指就是長期人力不足、過勞導致；市議員彭俊豪今針對此事質詢，桃捷公司說明，彭員工作資歷9年，是遺失物中心站務員，過去4個月上下班時間正常，沒有加班紀錄，檢警初步調查死因為心血管疾病導致缺氧。

據悉，遺失物中心有2人輪值，彭姓員工值勤時間從中午12點到晚上8點，上月12日他在機場捷運A11站遺失物中心值勤時，被其他同事發現昏倒在站長室，同事立即進行CPR加AED急救，經救護車送往林口長庚醫院急救後仍不治。

請繼續往下閱讀...

桃捷公司長期以來人力流失嚴重，員工離職率逾10%，網友發文質疑，彭員死亡原因與桃捷長時間人力不足問題有關，因為薪資待遇、福利都比其他軌道同業差，缺人的後果就是，無論運務、維修等單位，1個人輪班的情形非常頻繁，但多次反映給中高層主管都沒有結果，近年配合TPASS、燈會，捷運綠線也快要通車了，員工全力支援，卻換來這樣的結果，在走了一個同事後，仍無法讓公司檢討制度，奉勸大家不要來桃捷，「在捷難桃」。

桃捷公司表示，檢警相驗出判彭員死因疑似心血管疾病導致缺氧，另檢視彭員今年1月1日至4月12日的出勤紀錄，並檢視彭員平時工作項目如遺失物協尋申請、領取、媒合、登記單處理、電話協尋、盤點及表單歸檔等屬文書作業為主，未有異常工作負荷促發疾病的跡象；事發當晚公司即指派副總經理前往醫院慰問家屬，並全力協助家屬處理同仁後事，依相關規定從優撫卹，除勞工保險應有給付外，公司亦提供員工喪葬補助及撫卹費用。

桃捷公司表示，公司重視員工安全，每年均按法令及公司規定辦理員工全身健康檢查，對於健檢報告異常的同仁，亦主動安排廠醫諮詢，同時鼓勵員工參加社團，以排解工作壓力及推廣運動健身，目前公司社團總數達11個，包含運動、社福、歌唱、益智等類型。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法