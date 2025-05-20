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    三峽車禍 謝國樑：高齡駕駛逐年嚴格檢驗或限齡

    對新北三峽發生嚴重車禍，基隆市長謝國樑主張，高齡駕駛每年要經嚴格檢驗。（記者盧賢秀攝）

    對新北三峽發生嚴重車禍，基隆市長謝國樑主張，高齡駕駛每年要經嚴格檢驗。（記者盧賢秀攝）

    2025/05/20 13:00

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕新北市三峽昨天發生嚴重車禍，死傷達15人，肇事者高齡78歲，對於高齡駕駛嚴格檢驗或限制年齡廢除駕照？基隆市長謝國樑表示，他個人贊成高齡駕駛每年經過更嚴格檢驗這個方向去思考，基隆市的鄰長超過80歲，就輔導、交棒給年輕人，國外也有相關案例，會和中央合作思考相關政策。

    謝國樑表示，基隆市去年在中山區就曾經發生過80歲的長者，駕駛汽車該停下來沒有停車直接往前開，造成A1死亡車禍，1位機車騎士死亡。

    他說，在很多其他國家的駕駛制度裡面，過了一定的年紀，每年需要去做一次他的駕駛能力認證，他會請交通單位跟警察單位研究一下，這個政策是否要考慮在本市或者是在台灣來推動。

    當然推動這樣政策會影響到一般的用路人，可能覺得他的駕駛情況是良好，為什麼他要去經歷過重新檢驗等等。所以這個是天秤的兩端，那一個政策會比較好？應該開公聽會跟更多的公共研究，提出比較好的政策。

    謝國樑指出，其實這是一體兩面，因為現在民眾的壽命越來越長，大家也越來越健康，所以長者開車的情況也會持續，也有很多長者70幾歲甚至80歲左右，他仍然狀態是良好的。現在發生這麼嚴重的事情，他個人是贊成要思考在一定的年齡裡面，要做些能力的驗證，像基隆市的鄰長也是超過80歲以後，輔導、交棒給更多年輕人。其他國家也有相關的政策案例，這個是時候將跟中央通力合作，來好好思考這個政策。

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