端午節將屆！ 家扶「溫媽媽志工隊」贈粽送暖

北台中家扶中心「溫媽媽志工隊」準備了1600粽子，還有生活物資等分送80戶受扶家庭，讓受扶家庭也能過個溫馨端午節。（圖由家扶提供）

2025/05/20 12:45

〔記者歐素美／台中報導〕端午節快到了，北台中家扶中心「溫媽媽志工隊」準備了1600顆粽子，還有生活物資等分送轄區80戶受扶家庭，讓受扶家庭也能過個溫馨端午節。

北台中家扶中心共有5支志工隊，其中，「溫媽媽志工隊」成立逾40年，由上百位關懷社會、願意投入服務的女性所組成，是北台中家扶人數最多的志工團隊；命名為「溫媽媽」，象徵如同母親般的溫柔關懷與支持，該志工隊扶幼項目多元，包括幼兒托育、接待值班及節慶慰問等。

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「溫媽媽志工隊」隊員年齡橫跨30至70歲，背景涵蓋教職、護理、士農工商等各行各業，展現了跨世代、多元職業背景的融合。志工成員中也有曾經接受過家扶扶助的家長，當年在經濟困頓時獲得社會支持，如今生活穩定後選擇投入志工服務，透過行動回饋社會、陪伴有同樣處境的家庭勇度生命難關。

隨著端午節即將到來，「溫媽媽志工隊」體諒許多家庭因工作忙碌、經濟壓力，無法自行包粽或負擔購買，連續21年在端午前夕募集經費、號召志工贈粽給家扶的弱勢家庭，讓家庭感受到過節氣氛。

除贈粽慰問外，志工們並依據各自專長，設計一系列活動，包括義剪、親子DIY、以及健康飲食課程等，讓家庭成員在節慶前夕，不僅獲得實質物資，更能參與寓教於樂的活動，度過一個溫馨又難忘的假日。

受扶家庭的一位阿嬤接獲粽子時，忍不住眼眶泛紅，感激表示「這些粽子要留到端午節當天，和孫子們一起吃，一起過節」！一再感謝家扶的幫忙，不只每月的經濟協助，還有這麼多層面的關懷，真的很溫暖。

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