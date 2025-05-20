配合世壯運 台北捷運5/25、5/26提前清晨4點發車

配合世壯運賽事，北捷5月25日、26日提前發車。（記者董冠怡攝）

2025/05/20 12:36

〔記者董冠怡／台北報導〕雙北世界壯年運動會田徑公路賽、公開水域競賽，5月25日、26日登場，由於競賽時間較早，台北捷運公司今預告，25日及26日提前清晨4點發車；清晨4點至6點的班距，板南線約8至15分鐘、文湖線約6至12分鐘，其餘路線約10至20分鐘，6點過後恢復平常時刻表。捷運小碧潭、新北投支線則維持早上6點。

根據世壯運官網顯示，田徑公路賽25日在府前廣場舉行，清晨5點男子、女子、帕拉組半程（21.0975公里）馬拉松開跑；5點40分另有10公里路跑賽事。5月26日清晨6點半至早上10點，25歲以上公開水域1公里、3公里競賽、休閒組比賽，將在微風運河輪番上陣。

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台北市公共運輸處指出，因應25日田徑公路賽，相關道路規劃當天清晨2點至早上10點半交管，並視現場情況擴大或縮小管制範圍、提前或延後管制時間，估計會影響到166條市區公車及國道客運、288個站位，增加行駛和等候時間，可至市府官網查詢交管、公車改道資訊，或是改搭捷運。

北捷補充，即日起至6月10日，持有主辦單位發放「世壯運認證卡」的選手及相關人，至北捷各路線車站出示認證卡正本，每卡每日均可半價購買1張捷運1日票；有參加開幕典禮的觀眾加入「台北捷運Go」App會員，領取捷運1日票優惠券，以同一行動裝置出示優惠券及有效開幕典禮門票，也可享半價、限購1張，原價150元、半價75元。

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