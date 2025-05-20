月眉糖廠4棟砂糖倉庫整修完工 委外打造親子樂園

月眉糖廠4棟逾60年歷史的砂糖倉庫修繕完成，委外經營打造「欣向町森活園區」，預計7月暑假開幕！（記者歐素美攝）

2025/05/20 14:43

〔記者歐素美／台中報導〕台中市后里區月眉糖廠4棟逾60年歷史的砂糖倉庫日前完成修繕，委外由士丹隸團隊斥資5000萬元打造「欣向町森活園區」，預計7月暑假開幕！

立委楊瓊瓔今天邀集相關單位現勘，力促糖廠轉型為結合歷史、人文與親子休閒的觀光亮點，並爭取修復製糖工場與煙囪，盼串聯后里馬場、泰安舊站等景點，打造完整觀光廊帶；市議員陳本添、邱愛珊則關切交通動線與南側入口施工進度，要求年底前如期完工，帶動后里觀光升級。

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台糖中彰區處簡報指出，台糖公司投入1174萬元，於今年3月整修完成月眉糖廠4棟砂糖倉庫屋頂，並由士丹隸生技公司承租經營，規劃兒童室內樂園、親子餐廳、DIY教室及手作市集等，預計6月底試營運、7月正式開幕，將吸引親子客群一日遊，為后里注入新活力。

士丹隸團隊指出，投入5000萬元將4連棟倉庫打造「欣向町森活園區」，其中4號倉為親子餐廳「Mori-沐森」、5號倉是兒童遊樂空間「Xin潮樂園」、6號倉規劃名店快閃店，9號倉庫則設有伴手禮專區、DIY教室及「不說話俱樂部」。預估年參訪人次將從60萬提升至90至120萬，創造80至120個就業機會，將優先聘用在地居民，帶動地方發展。

士丹隸公司並建議，為便利遊客進出，希望糖廠入口設置Ubike租借站，同時建議修剪周邊高大行道樹，避免遮蔽招牌與夜間照明，盼公部門協助改善。

除了倉庫整建，糖廠的「製糖工場」將進行修復，楊瓊瓔表示，目前市府已通過台糖公司提出的第一期修復計畫，並向文化部申請1.2億元經費補助，若能順利修復，將串聯麗寶樂園、后里馬場、泰安舊站等景點，打造北台中觀光廊帶，創造在地經濟效益。

台糖推動月眉糖廠園區優化，並將投入770萬元興建南側出入口，未來將結合秤量室與五分車展示區規劃為車廂休憩空間，拓展遊客動線至園區東南側，創造更完整旅遊體驗。

楊瓊瓔表示，后里擁有豐富的農業與觀光資源，將持續爭取中央資源投入，鼓勵企業進駐，結合在地農產、文創伴手禮與觀光特色，帶動青年返鄉，讓百年糖廠成功轉型文化觀光園區，成為北台中觀光新重鎮，吸引更多人來認識后里、愛上后里。

月眉糖廠4棟逾60年歷史的砂糖倉庫，屋頂完成修繕。（記者歐素美攝）

立委楊瓊瓔並爭取修復製糖工場與煙囪，盼串聯后里馬場、泰安舊站等景點，打造完整觀光廊帶。（記者歐素美攝）

立委楊瓊瓔服務處邀集相關單位會勘月眉糖廠，力促糖廠轉型為結合歷史、人文與親子休閒的觀光亮點。（記者歐素美攝）

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