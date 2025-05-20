大巨蛋環境監測過時 北市朝野議員都要求修正

大巨蛋啟用後不只辦體育賽事，還有舉辦演唱會，造成鄰近民房震動。（記者何玉華攝）

2025/05/20 13:12

〔記者何玉華／台北報導〕大巨蛋啟用後，不僅辦理體育賽事，也連續舉辦多場演唱會，造成周邊鄰里房舍震動，影響居民權益，台北市議員許淑華等朝野議員多人提案建議市府與遠雄巨蛋公司協商修正「環境監測計畫表」，增加環境監測點位及次數，台北市體育局局長游竹萍表示，將與環保局積極與遠雄研議，並應議員要求在6月底前啟動。

許淑華今（20）天在教育委員會提案時指出，環評委員當年雖有要求大巨蛋作噪音監控，但一年只需要進行4次，且未限制地點；當年的環境影響說明書公告至今已超過14年，且當時針對的是體育活動，並未考量到演唱會，環境監測應該符合營運現況提出修正；但環保局表示，環境影響評估變更應由開發單位提出，環保局無法要求遠雄巨蛋公司提出「環境監測計畫表」。

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游竹萍表示，法令雖無法要求遠雄做，但已有很多議員關心，會在今年7月遠雄提送資料給營運績效委員會前，與環保局積極請遠雄研議監測計畫。

議員趙怡翔指出，體育局應該盤點市府有什麼手段、工具、施力點可以要求遠雄，否則遠雄回應一句「不行」就結束了，會讓市民失望。

許淑華表示，許多議員在今年1月陸續提出噪音問題，體育局至今若仍只在溝通，實在太消極；她表示，目前營運績效委員會已經成立，環境影響、設施設備都是營運績效，希望市府能在6月底前提出修正「環境監測計畫表」的方案，包括訂定監測的地點、幾處，以及監測時間，事先與營運績效委員會討論，於9月審查營運績效時提出市府的方案。

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