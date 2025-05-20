黃仁勳稱高雄數位孿生城市 陳其邁：就像醫師開刀可先模擬

陳其邁今解說與輝達合作的智慧燈塔計畫內容，並舉醫師開刀為例解說數位孿生。（記者王榮祥攝）

2025/05/20 13:05

〔記者王榮祥／高雄報導〕輝達執行長黃仁勳點名高雄已成「數位孿生城市」! 市長陳其邁今解釋，就像醫師開刀，有時不可能以真人直接進行，但可在數位孿生世界模擬開刀完會怎樣，其中就有很多計算，模擬可以再去做。

2025台北國際電腦展COMPUTEX 2025今登場，NVIDIA執行長黃仁勳於開幕前演說中多次提及高雄，並指出「高雄是數位孿生城市，他們已有數十萬棟建築與上百萬公里道路在數位孿生模型中」。

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陳其邁今表示，高雄自去年起即布局成為數位孿生城市，積極進行跨局處整合與內部教育訓練，並攜手NVIDIA、Linker Vision與中華電信合作推動相關應用計畫。

其中「智慧高雄燈塔計畫」已是全球影像語言模型（VLM）最大戶外應用場域之一，透過本地影像資料與模型訓練，展現主權AI應用於城市治理的可行性。

他說明「智慧高雄燈塔計畫」，核心部分包含數位孿生城市，運用VLM視覺模型語言將高雄80平方公里範圍、數百萬影像資料進行訓練，透過AI模擬電線桿倒塌、17級陣風等各項極端情境，並導入AI訓練協助市府城市治理。

他強調，AI應用分為算力、平台、應用服務等3個層面，先有算力、成立平台，才能發展不同應用服務方案，高雄發展全台第一個城市級主權AI平台，目前已有初步成果，未來可提供其他縣市作為智慧城市發展各項解決方案，是台灣發展智慧城市重要里程碑，感謝黃仁勳執行長將高雄初步結果向全世界發表。

陳其邁同時解釋數位孿生，簡單講就是真實世界有一個人，然後在虛擬世界會有一個在電腦，裡面也也一個人跟你一模一樣。

譬如說醫師要怎麼開刀，有時不可能真人在那邊就直接開刀，但現在數位孿生的世界裡，可去模擬開刀完會怎麼樣，這當然就會有很多的計算，就在電腦模擬，模擬可以再去做。

高雄自去年起即布局成為數位孿生城市，積極進行跨局處整合與內部教育訓練，並攜手NVIDIA、Linker Vision與中華電信合作推動相關應用計畫，圖為高雄綠園道。（市府提供）

高雄自去年起即布局成為數位孿生城市，積極進行跨局處整合與內部教育訓練，並攜手NVIDIA、Linker Vision與中華電信合作推動相關應用計畫。（市府提供）

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