台88線鳳山交流道5/22至明年2/6拓寬 橋下過埤路9至16時施工可改道行駛

台88線鳳山交流道拓寬工程將於5月22日施工至明年2月6日，橋下過埤路每日9時至16時施工，建議民眾改道行駛。（記者陳文嬋攝）

2025/05/20 13:01

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高屏交通要道台88線快速公路鳳山交流道車多壅塞，公路局鳳屏工務段將於5月22日辦理拓寬工程，將管制橋下過埤路內側機車車道，外側車道作為汽機車混合車道，每日上午9時至下午4時施工，民眾可改走過勇路等替代道路行駛，預計明年2月6日完成。

台88線快速公路是高屏交通要道，每天近5萬部車輛穿梭，尤其鳳山交流道車多壅塞，經常回堵大排長龍，通行險象環生，公路局將投入3500萬元，拓寬出口匝道1.8公尺，現有車道增為雙車道，寬度各達3.5米，將於5月22日進場施工，預計明年2月6日完成。

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公路局鳳屏工務段表示，工程不影響台88線主線車輛，也不影響下匝道車流，台88線橋下過埤路機車道仍維持現況2線道，但會占用過埤路1個機車道施工，以日間施工為主，避開民眾上、下班尖峰時段，並增派交管人力指揮交通，以維護人車通行安全。

鳳屏工務段說，工程施工時間為每日上午9時至下午4時，將管制橋下過埤路機車道，外側車道作為汽機車混合車道，由屏東往高雄方向機慢車，如遇交通壅塞建議改道行駛過埤路→過勇路→保生路→鳳頂路→過埤路，提醒民眾留意。

公路局規劃替代道路，民眾如遇交通壅塞建議改道行駛過埤路→過勇路→保生路→鳳頂路→過埤路。（公路局提供）

台88線鳳山交流道拓寬工程將於5月22日施工至明年2月6日，橋下過埤路每日9時至16時施工，建議民眾改道行駛。（公路局提供）

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