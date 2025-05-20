在台港生哀悼三峽車禍受難者 點出4關鍵問題籲政府改革

新北市三峽區昨發生重大車禍造成多人死傷。（資料照）

2025/05/20 12:29

〔記者楊綿傑／台北報導〕昨新北三峽發生重大車禍造成數人死傷，也引發大眾關注交通安全問題。在台港生互助協會發表聲明指出，台灣在許多領域持續進步，唯交通問題長年未解，政府應針對駕照制度、法規執行、道路規劃，以及此事件突顯的高齡駕駛管理等多面向推動改革，讓台灣的道路真正安全。

協會指出，近日台灣接連發生2起重大交通事故，包括前天花蓮廂型車衝入早餐店，造成13人輕重傷；昨天新北三峽1輛小客車衝撞人群，造成至少3人死亡、10餘人受傷，傷者多為三峽國中學生等。

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協會認為，台灣社會在許多領域持續進步，唯獨交通問題長年未解，從駕照制度鬆散、交通法規執行力薄弱，到道路設計不合理，皆是導致事故頻傳的原因。特別是高齡駕駛管理，遠落後於新加坡、日本、香港等地。其他地區普遍於60至70歲起加強檢測駕駛能力，台灣卻將門檻設在75歲。

協會提到，駕照不應是輕易取得的權利，而是一種需嚴格審核的「特許」。每一起交通意外背後，不只是冰冷的數字，也不只是「一條人命」那麼簡單。當一位學生在車禍中離世，我們失去的，是一個家庭的未來、一段尚未實現的人生，更是一位原本能為社會貢獻數十年光陰與才華的公民。

因此，呼籲所有用路人，無論是駕駛者還是行人，請時刻保持警覺與尊重生命的態度。唯有大家共同努力，才能減少悲劇的發生，守護彼此的平安。也向此次事故中的傷者致以最深切的慰問，向不幸離世者的家屬致以最深的哀悼。

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