花蓮女老師遭勒斃衍生宿舍管理 教師會：教師被迫自己出錢修理

花蓮紅葉國小的宿舍壁癌很嚴重，老師反映無效、校方要老師自行買油漆粉刷。（花蓮教師會提供）

2025/05/20 14:34

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮一所國中的女教師，在附近教會宿舍遭喑啞男子入侵勒斃，不但花蓮縣教師會批評，教師宿舍多處年久失修、牆壁漏水壁癌，教師反映給學校卻被學校回說「自己買油漆處理」。今天教育處到花蓮縣議會工作報告，縣議員胡仁順批，縣府最愛講「窮不能窮教育」，但這句話不能只是口號，宿舍不夠、品質差加上安全出問題，將影響外縣市老師到花蓮偏鄉服務意願，要求縣府立刻改善！

花蓮縣教師會長陳源豐說，教師會對女老師遇害表達深深的遺憾，但也凸顯花蓮學校教師職務宿舍長久以來面臨年久失修，漏水、壁癌油漆剝落，以及安全性不足等嚴重問題。他說，宿舍住宿品質差，過去一年來教師會接獲多起教師陳情，包括壽豐國中老師在颱風後的修繕，被要求自掏腰包，紅葉國小也有老師反映，房間冷氣機旁牆壁嚴重油漆斑駁剝落嚴重，但校方接到老師陳情反映，卻只是要老師「自己買油漆粉刷」，不思徹底修繕只是做表面功夫！

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陳源豐也說，花蓮有許多偏鄉學校是年輕老師單身赴任，住在學校宿舍，上個月底教師工會送文件到某校，但工會幹部敲宿舍門找單身女老師，卻把教師工會幹部當歹徒，不斷出聲催促工會幹部離開，顯示宿舍安全根本無法讓老師安心。

為此教師會提出五點要求，包括各校職務宿舍及北中南區教師集中宿舍的安全設施有無完善、檢視各校教師及幼兒園教保員住宿舍或校外租屋情況、檢修宿舍年久失修損壞問題並立即編經費改善、檢討教師宿舍管理要點規定、以及檢討如何重振教師信心，不至影響外縣市有教師資格者不願到花蓮報考偏鄉學校。

教育處今天到縣議會工作報告，女師遇害也引發議員質問宿舍議題。議員程美蓮要求，縣府除了應該盤點教師宿舍安全情況，更應加強偏鄉宿舍安全措施，例如加裝警民連線設備，也應針對沒有住宿舍、在外租屋教師進行了解其需求。

議員笛布斯．顗賚建議，中南區學校建議可租用民宿給教師住宿；縣議員楊華美要求，縣府應立即編列經費改善教師宿舍住宿品質及安全問題，尤其花蓮許多年輕的單身老師，住宿舍的安全性在哪裡？如果縣府沒有好好處理，恐將影響外縣市優秀教師到花蓮服務的意願。南區的縣議員鍾素政也說，玉里永昌分校旁有南區教師集中宿舍，但教育處有關心內部住宿品質嗎？為何許多老師都到外面租屋？

對此花蓮縣教育處長翁書敏說，花蓮目前有77所國中小學有配置設置老師宿舍，房間數有861間、目前入住的老師是656位，針對教師宿舍硬體設施設備，目前是只要學校提報需求，教育處就會安排現勘及透過縣預算或中央經費改善；翁書敏也說，針對住宿及校外租屋老師的關懷後續都會加強，也將著手評估宿舍安裝監視器、保全設備，也將與派出所警力連線，以提供教師優質及安全的住宿環境及品質。

花蓮縣壽豐國中教師自行修繕宿舍，教師被迫自掏腰包，提供修繕單據為證。（花蓮縣教師會提供）

花蓮縣教育處長翁書敏上午在議會工作報告，議員紛紛質問教師宿舍的住宿品質和安全問題。（記者花孟璟攝）

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