端午節關懷弱勢 彰化市長林世賢贈社福機構加菜金與粽子

彰化市長林世賢（左1）到慈生仁愛院致贈加菜金及肉粽。（記者湯世名攝）

2025/05/20 11:51

〔記者湯世名／彰化報導〕端午節將屆，彰化市長林世賢為關懷弱勢，今天（20日）分別前往彰化市慈生仁愛院與慈愛殘障教養院2個社福機構，探望身心障礙者，並致贈加菜金及粽子，提前歡度端午佳節，院生們看到香噴噴、熱呼呼的粽子，都露出腼腆的笑容，場面溫馨。

林世賢端午節前的關懷弱勢之行，首站先前往位於慈生街72號的慈生仁愛院，該院早期為專辦育幼所，收容教養孤苦無依、家境貧困的兒童，目前共收容約113名的院生。院長楊文玉感謝林世賢每年端午節前都專程探望院生，並致贈加菜金及肉粽。

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林世賢說，端午節又俗稱「肉粽節」，是一年一度的重要節慶，希望院生及小朋友們能有過節的感覺，特別來到彰化市內的社福機構發放加菜金與肉粽，讓他們感受到社會溫暖及過節的氛圍。

隨後，林世賢轉往位於大埔路676號的慈愛殘障教養院探訪慰問，受到院長張明正與院生熱烈歡迎，院生們對於林世賢送來的香噴噴、熱呼呼肉粽，都露出腼腆的笑容。這座屬於財團法人天主教會台中教區附設的私立殘障教養院，早在1983年即創辦，專門收容0到6歲發展遲緩的兒童，以及3到40歲罹患中、重度身心障礙的人士，共收容151名的院生。

除了致贈加菜金及肉粽，林世賢也關心慈愛教養院新建教室大樓工程的進度，由於目前大樓工程尚短差4千多萬元經費，林世賢呼籲社會大眾暨工商企業能發揮愛心，捐助善款讓大樓能順利完成興建。

彰化市長林世賢（中）到慈愛教養院致贈加菜金及肉粽，由院長張明正（右）代表受贈。（記者湯世名攝）

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