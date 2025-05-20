再戰台電 中市環保局長：中火今早9點「9部燃煤機全開到快8成」

中市環保局長陳宏益再戰台電，中火今早9點「9部燃煤機全開到快8成了」。（記者蘇孟娟攝）

2025/05/20 12:01

〔記者蘇孟娟／台中報導〕核三2號機停機後，台中市長盧秀燕昨指台中火力電廠火力全開，發電增加50%，遭台電打臉；今逢總統賴清德就職滿一週年，台中市環保局長陳宏益說，今早才9點多中火10部燃煤機有9部「都已開到快8成」，不能理解是否因「這幾天是國家重要節日」絕不能有停電事故使然，但強調，台電放著尚有一部天然氣電廠不調度，有乾淨的能源不用，卻用中火髒的發電，違反台電及中火宣稱「以氣代煤、燃氣優先」原則。

核三2號機17日停機，各界關注火力發電情況，盧秀燕昨日指出，經強烈追蹤，發現中火火力的確有全開的現象，尤其晚上太陽光電不夠的時候，以核電停止前一天（5/16）為準，那天發電是3000MW，可是到停機後的5/18晚上變4500MW，增加50%的發電量，等同增加了50%的燒煤，憂夜晚大家在睡覺的時候，空污會增加。

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台電昨天打臉盧秀燕強調，完全是誤解的錯誤資訊，盧秀燕所稱數據是將16日日間與18日夜間做不對等比較，且並非台中電廠夜間增加發電，而是日間因為有太陽光電才可減少發電，若沒有太陽光電，在用電需求相同的狀況下，日間也一樣要增加發電；台電遵守「台中電廠非空污季運轉不超過9部」的承諾，不會火力全開。

今天陳宏益再秀數據強調，今天早上才9點多，中火9燃煤機組就已平均開到快8成了。由於今天是總統賴清德就職滿一週年，不能理解是否因這幾天是國家重要節日絕不能有停電等事故使然。

被台電指稱用日間與夜間不同時間數據類比錯誤，陳宏益也澄清，5月16日發電是3000MW、5月18日變4500MW，增加50%的發電量，兩日的數字抓的均是凌晨12點到2點台電公佈的數據，台電每10分鐘更新即時數據一次，「資訊騙不了人」。

陳宏益說，台電稱白天有太陽能運作，但昨天中午也有太陽能運作，但中火9部機組也是開到8、9成。

陳宏益說，最不能理解的是，台電目前尚有一座天然氣電廠「嘉惠電廠」沒有調度，跟中火及台電一再宣佈與「以氣代煤」、「燃氣優先」的立場不同，也無法讓民眾了解，呼籲台電「髒的能源不要使用」，還是有較乾淨的能源可以選擇，希望台電更用心調度，雖然調度很辛苦，還是要拜託台電。

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