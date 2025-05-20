中市府打通大甲日南高鐵橋下道路 串聯溪北交通要道

施志昌邀集新建工程處、大甲區公所等舉行「高鐵橋下便道工程說明會」。（記者歐素美攝）

2025/05/20 12:54

〔記者歐素美／台中報導〕台中市非都市計畫區的道路長期以來規劃不一，特別是大甲日南地區，因缺乏縱向聯絡道路，交通仰賴農路串聯，早已不敷現今使用需求。民進黨市議員施志昌長年爭取利用高鐵橋下空間開闢道路，終獲市府新建工程處支持。

施志昌今天邀集新建工程處、大甲區公所等舉行「高鐵橋下便道工程說明會」，北堤東路至苗140線間的高鐵橋下將設置一條長1.6公里、寬6米的道路，總經費預估7146萬元，最快年底發包，預計半年完工。

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施志昌指出，日南地區依賴農路通行，常受國道、鐵路等大型交通設施切割，導致無法有效串聯主要幹道。再加上現行農路闢建規定嚴格，導致居民與農民行車需繞道而行，增加交通時間，也影響地方發展與交通安全。若能善用高鐵橋下空間開闢道路，不僅可大幅提升日南至苑裡的交通便利性，更有助整體區域串聯。

太白里長游招滿表示，過去農民進出多依賴通天路，因需行經平交道，經常壅塞，更存在交通安全疑慮，非常感謝施議員持續為溪北地區爭取建設；幸福里長林晨彬也指出，幸福里與太白里的農地多未辦理重劃，農路狹小、道路系統不完整，造成民眾出入極為不便。目前雖已從苗140線至東明路部分通行，但若能再往南接通至北堤東路，整體南北向交通將更便捷通暢。

新建工程處股長廖仁傑表示，目前高鐵橋下現有便道寬約3米多，沿線仍有電氣機房、逃生梯等設施阻礙通行，且東明路至通天路尚未開闢。這次計畫將於高鐵東側避開相關電氣設施與逃生梯等，由苗140線一路向南，經玉豐十八路、大甲東明路與通天路，最終銜接至北堤東路，全線長約1.6公里、寬6米。總經費7146萬元。

其中，開闢工程預算5936萬元，徵收費用約1210萬元。若市府預算順利到位，工程最快年底可完成發包，並於半年內完工，屆時將大幅改善溪北地區的交通動線。

北堤東路至苗140線間的高鐵橋下將設置一條長1.6公里、寬6米的道路，最快年底發包，預計半年完工。 （記者歐素美攝）

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