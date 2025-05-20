大安海水浴場遊客遭廢棄物鐵釘刺傷 綠營批盧秀燕只會想大位

民進黨中市議會黨團批大安海水浴場竟出現十多起民眾被鐵釘刺傷。（記者蘇金鳳攝）

2025/05/20 13:43

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市唯一的海水浴場，大安海水浴場竟出現遊客被踩到廢棄物尖銳鐵釘，當場血流不止，民進黨中市議會黨團今天召開記者會，痛批台中市政府斥資3千萬元興建的大安海水浴場的觀光路廊，現今竟成為充滿危機的「殺人海域」，痛批市府管理疏失，譴責市政府，要求市長盧秀燕不要只想大位，夏天快到了，要求要全面清理海域被丟棄的鐵釘等廢棄物，市府要負責任，市府更要追究廠商的責任。

觀旅局坦承受傷事件與觀旅局風管所辦理的「大安濱海觀光路廊及周邊旅遊環境整合改善工程」，完工後部分施工遺留物未完全清除有關，觀旅局已第一時間依契約規定，嚴格要求施工廠商啟動全面檢查與清理作業，已責成施工單位儘速清理，並動用磁鐵等工具，對沙灘區進行全面性掃除與檢測。觀旅局強調，針對不良廠商，將依程序函送工程會列管不良紀錄，確保公共安全；另也提醒遊客，若近期於大安濱海樂園有遭割傷情形，請與觀旅局聯繫並提供聯絡方式，觀旅局將全力協助保險理賠程序。

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黨團總召王立任表示，在某一社群平台，有民眾揭露在觀景平台前的積水區中踩到尖銳鐵釘，當場血流不止，現場海域中藏有大量鐵釘，是施工廠商在板模作業結束後，直接棄置於水中，受傷的民眾則是請求民代來協助處理，還有民眾踩到尖銳的石頭，縫了16針，據了解已發生10多件。

王立任表示，他前往現場勘查，所見情況令人震驚，沙灘上積滿了施工廢棄物，其中包含了許多尖銳廢棄物，部分鐵釘甚至直接裸露於積水之中，非常危險，還在在平台旁發現了一包包裝滿鐵釘的袋子，且袋子中的鐵釘皆生鏽嚴重，民眾不小心踩到就會造成重大的傷害。他詢問救生員，鐵釘是由廠商撿起的。

王立任指出，經調查，去年10月開始，觀旅局進行大安海水浴場的觀光路廊3千萬，期程去年10月開工，預計今年更優化親水，卻適得其反，成為「殺人海域」。

市議員李天生表示，大安海水浴場是中部重要景點，卻發生鐵釘傷人事件，地方政府要負起責任。

陳雅惠表示，花3千萬經費的興建工程，市府卻沒有管理好，對民眾安全漠視，市府立即清查，要求追究廠商的責任，市府好好管理。

林德宇強調，看到民眾受傷，市長媽媽會不會心痛？市府對安全管理漠視，根本失職失能，讓海水浴場竟成為最危險的地方，批市府漠視，要全面清查，要求廢棄物一根一根撿乾淨不能再讓民眾受傷，尤其是夏天到了。

民進黨團到現場發現大把鐵釘（市議員王立任提供）

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