12億元改造4離島機場 蘭嶼、綠島動土

綠島機場（綠島航空站）外觀風貌改建工程20日動土，預計2027年7月完工。（記者蔡昀容攝）

2025/05/20 11:44

〔記者蔡昀容／台東報導〕交通部民航局投入12億元，針對4離島機場整體外觀風貌新建及改建工程，其中綠島、蘭嶼機場今（20日）舉行動土典禮，預計2027年7月完工。

蘭嶼、綠島、七美、望安機場，歷經多年已經老舊，考量機場是當地重要門戶，民航局2019年起籌畫4機場外觀改建，由日本建築師團紀彥與台灣建築師許宗熙合作設計。

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蘭嶼及綠島率先動工，今天在綠島舉行動土典禮。蘭嶼機場工程費2.23億元、綠島機場2.29億元，若再加上其他費用，加起來將近6億元，希望打造全新門戶意象，也實現交通平權。

綠島機場站前增建彎月C型屋簷通廊，除了雨遮功能，也整合機場不規則狀的建築群；並在通廊前有雕塑設計，與整體航站有連結性；航廈內部天花板以「黑潮」為主題設計，呈現豐富海洋生物。

蘭嶼機場主體航廈增建485平方公尺，航廈內部也裝修改善。航廈外觀維持達悟族拼板舟造型及傳統圖騰，保留蘭嶼島傳統文化。

交通隊常務次長林國顯出席典禮表示，不是人次多的運輸才要花力氣，越是偏遠政府應更加重視；政府每年補助離島居民機票9.8億元，5億元則補助離島航線航空業者，但場站維護費、管理費等卻僅幾百萬元，有相當差距，因此啟動裝修計畫，要把航空站蓋好，成為當地知名地標，讓旅客下機會有不同感受。

民航局長何淑萍表示，本島機場持續建設，但離島機場相對較少，但機場對離島來說同樣是當地門戶，不應該因為服務人次少就被忽略，因此民航局投入資源，打造成當地地標，並提升旅客服務品質。

台東縣副縣長王志輝指出，對於經濟效益不高的地方，建設往往會「將就」，但借鏡日本，即便是小城市的機場，也沒被簡化，相信離島機場改建後，服務品質會提升。他比喻，與其100萬人次造訪，不如1萬人來100次，好品質才能吸引旅客「一來再來」。

綠島機場（綠島航空站）外觀風貌改建工程20日動土，預計2027年7月完工。（記者蔡昀容攝）

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