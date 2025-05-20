世界高中7月底退場未獲准 新竹市議員鄭美娟：市府錯失挽救時機

新竹市私立世界高中7月底停招退場還未獲核准引爆教育界及家長議論，新竹市議員鄭美娟則認為竹市府在此事上，錯失提早因應及挽救的時機。（記者洪美秀攝）

2025/05/20 12:25

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市私立世界高中今年7月底停招訊息經本報披露後，引發教育界關注，包括133名在校生傳被當人球隨意安置，學校教職員及後續學校何去何從都引發議論；新竹市議員鄭美娟表示，經立法院民進黨團總召柯建銘辦公室了解，世界高中停辦未經獲准，就擅自在14日召開班親會告知高一、高二學生及家長要轉學，教育部國教署已派員到校查處、輔導與督導。但她認為，市府教育處今年1月初即得知校務狀況，卻未能及時因應，錯失挽救時機。

新竹市教育處表示，因私立高級中等以上學校退場機制是由教育部主管，市府予以尊重，且獲悉停招資訊，即提醒學校做到不欠薪、不積欠廠商貨款、並進行學生安置輔導及教職員安置輔導等4項目標。有關教職員工後續工作的媒合與轉職，也盡量給予協助，會配合教育部，保障學生受教權。

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鄭美娟表示，世界高中停招訊息被揭露後，國教署已依「私立學校法」、「私立高級中等以上學校退場條例」等規定嚴正處理。她認為市府教育處對此事件的掌握嚴重不足，今年1月，就傳出世界高中可能停招，校方雖對外發布公告聲稱「沒有停招，而是科班調整與轉型」，但市府顯然錯失及早因應的關鍵時機。

更誇張的是，當她在了解學校有多少教職員，要關心老師們的權益時，教育處居然不了解。她呼籲市府須與國教署一起輔助，確保每位學生的受教權益不受損害，並要求學校妥善處理後續事宜。少子化、辦學不易、經費不足等問題不應該由學生來承擔。

除學生受教權，教職員工同樣是停招風波中的受害者，在沒有預警、沒有配套的情況下，教職員突面臨工作中斷、生計受影響，甚至不知下一步該何去何從，教育部與市府也應考量教職員轉任、資遣與輔導機制，絕對不能讓第一線的教育者默默退場犧牲。

大新竹高中就學權益自救會也提到，世界高中經教育部核定的招生員額有201名，如今因停招可能導致員額不見，恐影響今年及後續考生權益，呼籲國教署盡早規畫補足名額，否則116學年龍年潮考生來襲，將影響大新竹考生的就學權益。

新竹市私立世界高中7月底停招退場還未獲核准引爆教育界及家長議論，新竹市議員鄭美娟則認為竹市府在此事上，錯失提早因應及挽救的時機。（資料照，記者洪美秀攝）

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