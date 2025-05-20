小琉球今年旅遊旺季提早 騎機車環島威脅降海釋幼陸蟹

抱卵的毛足圓軸蟹（又稱毛足特氏蟹）。（鵬管處提供）

2025/05/20 11:13

〔記者陳彥廷／屏東報導〕小琉球的旅遊旺季原本從端午節才開始，今年旺季提早，不僅清明連假人潮已比往年連假還多，上週的「黑鮪魚文化觀光季」首度移師小琉球，吸引大量人潮湧入，騎機車環島的行程熱度也增加，但威脅開始降海釋幼的陸蟹，大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）除與在地協會共同護蟹，也將優化釋幼廊道。

小琉球的陸蟹現已進入產卵季節，但今年旺季有提早趨勢，讓陸蟹降海時間的威脅浮現，鵬管處攜手志工展開護蟹行動，當地「小琉球海岸生態協會」護蟹志工說，每年5月至10月值小琉球陸蟹抱卵時節，陸蟹會從陸地橫越環島公路，在月圓的黃金期，帶著滿滿母愛，艱辛前往海邊釋幼，是島上相當寶貴的生態資源。

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不過，時值旅遊旺季，環島公路上常有遭「路殺」的蟹餅，根據護蟹志工統計，最常見的路殺路段為落日大道、山豬溝和美人洞3處路段，今年以來截至5月14日止，陸蟹路殺事件統計有49隻，鵬管處去年於落日大道改善部分陸蟹廊道，提供陸蟹通往海邊的安全廊道，經調查落日大道路段今年尚未發現「路殺」情形，顯示努力已有初步成果。

鵬管處指出，日前除攜手陸蟹志工進行護蟹外，也安排夜間現勘，發現夜間現勘過程中發現山豬溝路段海側護欄及旭日亭路段山側的擋土牆等有牆面光滑，以致陸蟹無法在有效時間3小時的黃金時間內順利遷移至海邊釋幼，現已著手研擬包括打成粗糙面或是設置網架等，讓陸蟹能夠安然下牆來到路面，將儘速邀集相關單位研商對策方案，為陸蟹提供友善生態廊道。

鵬管處呼籲，歡迎遊客遠道而來，但應共同珍惜小琉球這片珍貴的海島生態，而陸蟹是小琉球重要自然資產，保護牠們的遷徙與繁衍，就是守護這座島嶼的生物多樣性。未來鵬管處將結合護蟹志工與相關單位共同努力，持續推動永續生態負責任旅遊，結合永續減碳旅遊策略，讓琉球魅力發光吸引國際觀光客來台旅遊。

鵬管處參與護蟹行動，並安排夜間現勘。（鵬管處提供）

鵬管處參與護蟹行動，並安排夜間現勘。（鵬管處提供）

鵬管處參與護蟹行動，並安排夜間現勘。（鵬管處提供）

鵬管處投入護蟹行動，並安排夜間現勘。（鵬管處提供）

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