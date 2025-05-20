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    遠東百貨進口巴西「玄米油」 驗出有害物質超標須退運銷毀

    遠東百貨進口巴西玄米油被檢出有害物質縮水甘油脂肪酸酯超標。（取自食藥署官網）

    遠東百貨進口巴西玄米油被檢出有害物質縮水甘油脂肪酸酯超標。（取自食藥署官網）

    2025/05/20 10:52

    〔記者吳亮儀／台北報導〕食品藥物管理署今天（20日）公布邊境稽查不合格產品，遠東百貨公司進口的巴西「玄米油」被檢出有害物質「縮水甘油脂肪酸酯」超標，在邊境必須退運或銷毀。

    遠東百貨股份有限公司輸入產地為巴西的「玄米油」共480公斤，被檢出縮水甘油脂肪酸酯1153μg/kg，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，縮水甘油脂肪酸酯（簡稱GE）在市售供食用或作為食品加工原料的植物性食用油脂，以縮水甘油或稱為環氧丙醇計算限量為1000μg/kg。

    這批巴西的「玄米油」在邊境必須退運或銷毀，食藥署也會針對遠東百貨公司在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗。

    另外，聯馥食品公司輸入產地為秘魯的「乾燥牛肝菌菇」，被檢出殘留農藥磷化氫0.07 ppm、巴賽松0.15 ppm；依據「農藥殘留容許量標準」，燻蒸劑磷化氫容許量為0.01 ppm；殺蟲劑巴賽松為不得檢出，是以檢測方法的定量極限0.05 ppm為法規值。

    這批秘魯的「乾燥牛肝菌菇」在邊境必須退運或銷毀，食藥署也會針對「聯馥食品股份有限公司」在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗。

    另外，今天同樣被公布稽查不合格的產品還包括中國出口「花椒粒」農藥殘留含量不符規定；越南出口「綠茶」農藥殘留含量不符規定；中國出口「午茶杯碟壺組」容器具、「鏟」等產品溶出試驗不合格；韓國出口「醃白蘿蔔切塊」漂白劑含量不符規定；日本出口「冷凍丁香魚」重金屬含量不符規定；日本出口「蠶豆」農藥殘留含量不符規定；日本出口「鮮櫻桃」農藥殘留含量不符規定。這些都被食藥署在邊境攔獲，業者須退運或銷毀這些違規商品。

    秘魯出口「乾燥牛肝菌菇」被檢出農藥殘留農藥磷化氫0.07 ppm、巴賽松0.15 ppm不合格。（取自食藥署官網）

    秘魯出口「乾燥牛肝菌菇」被檢出農藥殘留農藥磷化氫0.07 ppm、巴賽松0.15 ppm不合格。（取自食藥署官網）

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