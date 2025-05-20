淹怕了！海口大排防洪量能已不足 雲縣府獲中央補助砸1.51億改善

縣府獲中央補助，將投入1.51億元針對海口大排防潮閘門重建。（記者李文德攝）

2025/05/20 10:40

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣台西鄉海口大排總長2.7公里，縣府在大排末段設置抽水機組及防潮閘門，設置20多年排洪量能不足，當地反映「每逢大雨必淹」。縣府獲水利署補助，投入約1.51億改善，今（20）日舉辦動工典禮。縣府表示，將增加抽水機、重建閘門，預計2027年底完工。

海口大排源起於台西鄉五港村北側，幹流全長2.7公里，集水區面積約3.5平方公里，設置20多年來，縣府在大排末端及出海口陸續設置4台抽水機組及防潮閘門。

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縣府水利處長許宏博表示，近年來受極端氣候影響，加上此地從1990年後開始，當地抽取地下水導致地層下陷，雖目前下陷趨緩，但累計下陷量超過2公尺，加上原設置的抽水機組總抽水量能每秒僅能排4公噸水，防潮閘門也遭鹽害侵蝕嚴重，已不符合防洪效益。

台西鄉長李文來指出，海口大排主要作為鄉內五港地區疏洪功能，不過完工20多年來，相關設備老舊，每逢暴雨、颱風必淹水，甚至曾經出現過最大淹水深度60公分，時間長達20小時，因此地方民眾困擾不已，希望改善。

雲林縣府日前獲水利署1.36億補助，加上自有財源1500萬元進行治理改善工程，水利署第五河川分署主任工程司吳嘉緯、雲林縣長張麗善、立委丁學忠等人出席動工典禮。

許宏博表示，此次工程將設置2台抽水機組，屆時總抽水量將達每秒可抽10公噸水，有效增加海口大排防洪能力，另外海口大排防潮閘門也將拆除重建，並更新相關電器設施。因應已屆汛期，會先設置好抽水機組，汛期後再施作閘門工程。

張麗善表示，總工程約810個日曆天，預計2027年底完工，預期保護面積可達413公頃，期盼完工後能改善當地阻水、防洪能力，解決當地長年煩惱的淹水災害。

縣府獲中央補助，將投入1.51億元針對海口大排防潮閘門重建、新增抽水機組。（記者李文德攝）

縣府獲中央補助，將投入1.51億元針對海口大排防洪設備改善，20日舉辦動工典禮。（記者李文德攝）

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