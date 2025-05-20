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    三峽車禍釀3死12輕重傷 交通粉專揭這點：路網配置有問題

    三峽區北大國小旁的國光街及國成街口，19日下午4點許發生汽車衝撞放學人群的重大車禍。（資料照）

    三峽區北大國小旁的國光街及國成街口，19日下午4點許發生汽車衝撞放學人群的重大車禍。（資料照）

    2025/05/20 10:30

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕三峽區78歲余姓駕駛昨（19）日下午駕駛轎車行經北大國小旁的國光街及國成街口時，不明原因高速衝撞多名路人及騎士，造成3死12輕重傷，震撼社會；外界聚焦在高齡駕駛以及違規狀況，不過有粉專指出，國成街路網配置有問題，這條經過學區、住宅區的生活道路，理應不該有穿越功能。

    臉書粉專「交通x樹林」PO文表示，造成交通事故，往往是多個面向的失靈所導致。檢視這起事故，駕駛人年齡較高是多數人聚焦的點，其實還有許多因子導致這場事故的發生。

    「交通x樹林」指出，撇開駕駛人與車輛因素，國成街從道路路網的配置就很有問題。這條路是唯三條可以銜接北大社區與三峽舊市區的路，但與兩邊的學成路、民生街不同，國成街是經過學區、住宅區的生活道路，理應不該有穿越功能。雖然該路段在下午4點時是禁止進入的，但現場只有一張告示牌，顯然無法有效阻止車輛穿越「抄近路」。

    為了保障交通安全而設置的行人專用時相，反而變成此次擴大車禍傷害的因素，「交通x樹林」認為，如果能以交通寧靜區的角度，設計路側設施及路口，例如以圓環方式讓車輛降速，即使碰到失控車輛，也可以有減速或減少傷害效果。

    「交通x樹林」最後強調：「行人全時相不等於安全！」一味怪罪任何一個環節無法解決問題，唯有所有人在交通上都能建立安全意識及文化，搭配適合的交通設施，才能將風險降至最低。

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