澎湖本島珊瑚產卵大爆發 「粉紅派對」接力上演

澎湖本島珊瑚產卵，在白沙歧頭形成「血池」奇景。（陳明宗提供）

2025/05/20 09:58

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今天5月20日「520」諧音「我愛你」，澎湖本島以「粉紅派對」、各海域處處「染紅」慶祝，繼離島七美、望安率先傳出珊瑚產卵喜訊後，澎湖本島西嶼、通梁、歧頭、石泉相繼接力出現大海染紅奇景，但美麗浪漫的背後，還是要付出空氣中飄散腥臭難聞氣味的代價，只是這是大自然繁衍生息的鐵律。

自浪漫5月伊始，以雙心石滬聞名、素有浪漫愛情島之稱的七美島就傳來喜訊，成為今年澎湖第一起珊瑚產卵，就在臥牛灣海域，正式揭開澎湖粉紅派對序幕，隨後望安、西嶼、通梁、歧頭、馬公石泉漁港等，陸續接力演出，其中歧頭在以往魚池旁，由攝影名師陳明宗掌鏡，更形成「血池」奇景，相當震撼人心。

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由於珊瑚產卵時間，可能長達2個月，由離島至澎湖本島各個海域，都能有機會看到「粉紅派對」的美景，520全面大爆發，增添紅色喜慶氛圍，遊客這段時間抵澎，只要到沙灘走走，都有機會成為幸運兒，當大自然邀請參加「粉紅派對」的貴賓。

根據文獻記載，每年農曆三月二十三日「媽祖生」前後，是澎湖海域珊瑚產卵的季節，沿岸會出現大量紅色漂流物，但不同於藻類孳生的紅潮，澎湖老一輩稱為鯨魚分娩的胎衣，或是叫海銅油，意思是味道相當腥臭，其實這就是珊瑚產卵，原本是珊瑚的精蟲與卵子混合，但經過一夜及海浪拍打漂流，堆積到岸邊的都剩下珊瑚卵子。

西嶼橫礁濱海公路紅通通一片 ，空氣中伴隨腥臭味。（記者劉禹慶攝）

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