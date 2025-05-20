本週一路熱下去！各地悶熱高溫飆34度以上 午後防大雷雨

今台灣各地將普遍迎來炎熱潮濕的天氣，炎熱及午後陣雨的天氣將持續至週五。（資料照）

2025/05/20 09:21

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（20日）台灣各地將普遍迎來炎熱潮濕的天氣，主要受到南方暖濕氣流及西南風的影響，降雨將以午後雷陣雨形式出現，白天各地多為晴朗至多雲，但隨著地面溫度升高，大台北地區、宜蘭、花蓮及全台各山區的午後雷陣雨將較為明顯，山區雨勢可能較大。

天氣風險公司分析師廖于霆表示，今台北、新北、基隆高溫可達31至34度，午後有較高機率出現短暫雷陣雨；桃園、新竹、苗栗則以晴時多雲為主，高溫約32至33度。台中、彰化、南投、雲林高溫上看33至34度，普遍晴時多雲，山區午後可能有局部陣雨；嘉義、台南、高雄、屏東高溫可達33至35度，天氣晴朗炎熱，近山區更有機會出現36度以上高溫。

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宜蘭、花蓮高溫約31至32度，午後有短暫雷陣雨機會；台東高溫31度，多雲時晴偶有零星陣雨。外島金門、馬祖氣溫約25至31度，多雲時晴，晨間易有局部霧或低雲 ；澎湖則為晴時多雲，氣溫26至31度。各地紫外線指數普遍偏高，中南部及澎湖甚至可能達到危險級 。

廖于霆指出，午後雷雨發展迅速，戶外活動需留意天氣變化，山區活動更需警惕溪水暴漲及土石災害，未來一週，炎熱及午後陣雨的天氣將持續至週五，週末（5月24日至25日）將有鋒面系統接近並通過，屆時各地雲量增多，北部及東北部將轉為有局部短暫陣雨的天氣，氣溫略降。

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