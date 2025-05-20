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    不滿餵食流浪貓 台中大里傳飼料下藥毒殺

    台中大里慈善路停車場內昨晚民眾發現有貓咪暴斃，懷疑是遭人下藥毒殺。（圖由江和樹提供）

    台中大里慈善路停車場內昨晚民眾發現有貓咪暴斃，懷疑是遭人下藥毒殺。（圖由江和樹提供）

    2025/05/20 09:23

    〔記者陳建志／台中報導〕台中大里區塗城市場附近，近日傳出有民眾疑似不滿愛媽餵食流浪貓，留言警告「請不要在（再）味（餵）食貓飼料，不然我們會放毒藥」，之後先在飼料盆內發現白色不明藥物，昨天深夜更在附近停車場內發現1隻吐血暴斃的貓咪，懷疑遭毒殺通報台中市議員江和樹，立刻報案並通報台中市動物保護防疫處追查是否真遭毒殺。

    台中市議員江和樹表示，本月15日民眾在大里塗城市場附近的金德街，發現有民眾在板子上寫下「請不要在（再）味（餵）食貓飼料，不然我們會放毒藥」，警告餵食流浪貓的民眾，隔天民眾果真在飼料盆內發現白色不明藥物，擔心被流浪貓吃下就將藥物拿走。

    沒想到昨天晚上10點多，有民眾在附近慈善路1處停車場內，發現1隻流浪貓暴斃還吐血，立刻通報江和樹，到場後檢視，發現貓咪沒有明顯外傷、骨折，不像是被車子撞到死亡，懷疑是遭人毒殺，立刻通報轄區派出所還有動保處，動保處人員也在今天凌晨0點20分左右到場，將貓咪屍體帶回化驗。

    江河樹表示，毒殺貓咪是殘忍的行為，也已經觸犯動保法，可處1年以上5年以下徒刑，請民眾不要觸法。

    民眾近日在餵食流浪貓的飼料盆內，發現白色不明藥物。（圖由江和樹提供）

    民眾近日在餵食流浪貓的飼料盆內，發現白色不明藥物。（圖由江和樹提供）

    台中大里塗城市場附近，有民眾不滿有人餵食流浪貓，留言警告「請不要在（再）味（餵）食貓飼料，不然我們會放毒藥」。（圖由江和樹提供）

    台中大里塗城市場附近，有民眾不滿有人餵食流浪貓，留言警告「請不要在（再）味（餵）食貓飼料，不然我們會放毒藥」。（圖由江和樹提供）

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