響應世界蜜蜂日 新北動保處籲遇蜂勿擾、尊重自然

居家蜂巢經常築於屋簷或窗台。（圖由動保處提供）

2025/05/20 08:51

〔記者羅國嘉／新北報導〕每年5月20日是「世界蜜蜂日」，新北市政府動物保護防疫處表示，據統計，全市去年共受理7916件蜂類案件，其中233件為無害蜜蜂事件。而近日，新店區有里長通報，發現中央一街某樹洞內有蜂群進出，接獲通報後，立即派員前往現場查勘，確認為無害、蜜蜂過境，而為以不干擾為原則，隨即設置告示牌，提醒附近民眾留意蜂群活動，並保持安全距離。

動保處指出，每年3至4月，是蜜蜂尋覓築巢地點的旺季，尤其住家周圍若種植荔枝、龍眼、柑橘等蜜源植物，更容易吸引蜜蜂造訪。因此提醒民眾，進入蜂群出沒地區，應穿著長袖淺色衣物與帽子，盡量減少皮膚露出，若有蜂在身邊快速繞圈飛行時，可能遭遇巡邏蜂，表示在鄰近有蜂巢，應立刻緩慢安靜的離開現場，不要大動作驅趕。

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動保處表示，台灣的蜂類除了蜜蜂外，野外也有危險性較高的虎頭蜂出沒。和蜜蜂相比，虎頭蜂體型較大，且螫針可以重複使用，攻擊性也較強。隨著氣溫升高，夏季更是虎頭蜂築巢高峰期。虎頭蜂初期築巢時規模較小且攻擊性較低，但到了夏末蜂群成熟後，攻擊性將顯著提升，處理風險增加。因此，若在住家附近發現疑似虎頭蜂巢，建議儘速通報，由專業人員協助處理。

如何辨識危險性較高的虎頭蜂巢呢？動保處說明，虎頭蜂巢外觀多呈球狀，顏色為土黃色，表面帶有明顯波浪紋路，常見於樹枝或屋簷下，且周圍會有巡邏蜂飛行。相較之下，胡蜂巢則呈現蓮蓬頭形態，危險性相對較低，民眾可上新北市虎頭蜂熱點網站，搜尋相關科普知識。

動保處表示，世界蜜蜂日源自2017年斯洛維尼亞政府的倡議，旨在提升社會大眾對蜜蜂及其他授粉者的保護意識，並推廣永續農業觀念。然而，蜜蜂作為自然界的重要授粉者，對人類糧食供應具有不可或缺的貢獻，因此藉此呼籲民眾關注與守護自然生態的小生命。若民眾發現住家附近有蜂群聚集或蜂巢生成，請勿自行處理，以策安全，請立即撥打動保處24小時專線（02-2959-6353）或1959通報，由專業人員到場協助處理，以確保人員安全。

若民眾發現蜂巢可通報動保處由專人處理。（圖由動保處提供）

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