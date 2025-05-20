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    高溫熱不停上看37度 週末梅雨鋒面來襲 中部以北防雷陣雨

    近日天氣高溫炎熱，氣象專家指出，預估週六前仍是持續「熱如炎夏」的天氣，高溫上看37度。（資料照）

    近日天氣高溫炎熱，氣象專家指出，預估週六前仍是持續「熱如炎夏」的天氣，高溫上看37度。（資料照）

    2025/05/20 08:46

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近日天氣高溫炎熱，氣象專家指出，預估週六前仍是持續「熱如炎夏」的天氣，高溫上看37度。週六下午則會有第3波「梅雨季」鋒面南下，中部以北將有局部陣雨或雷雨，下週日、一也持續有小範圍對流發展。下週二、三雖稍微緩和，但下週四又會有第4波「梅雨季」鋒面移入。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日至週五滯留鋒在東海至華中一帶南北徘徊，各地晴朗穩定，氣溫還會再高一些，預估最高氣溫達37度以上，白天「熱如炎夏」，應注意防曬、防中暑。午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。今日各地區氣溫為：北部22至35度、中部22至36度、南部23至37度、東部22至35度。

    吳德榮表示，週六上半天仍偏熱；下午起「梅雨季」第3波鋒面南下、伴隨對流發展、中部以北轉有局部陣雨或雷雨，氣溫略降。下週日、一鋒面影響，其結構雖減弱，但仍有小範圍對流發展、伴隨局部短暫陣雨或雷雨的機率，北台氣溫降、略轉涼。

    吳德榮提到，根據最新歐洲模式模擬顯示，下週二、三鋒面南移至巴士海峽，減弱消散，山區午後有短暫陣雨機率，氣溫回升。下週四第4波「梅雨季」鋒面移入，伴隨西南風的增強，但與美國模式在南海有「熱帶擾動」的模擬，仍存有很大差異。顯示末期模擬，不確定性大，應繼續觀察模式調整。

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