海生館水豚公仔「壞示範」 營運商：廠商擅自上架 已懲處

海生館水豚公仔「壞示範」遭家長檢舉。（記者蔡宗憲攝）

2025/05/20 08:38

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東國立海洋生物博物館（海生館）近日因販售一款水豚公仔引發爭議，該公仔造型被指呈現不當交配姿勢，甚至有持刀威脅的設計，遭網友質疑。海生館委外經營廠商海景公司澄清，該商品為外包廠商未經審核擅自上架，已於接獲反應後立即下架，並依合約對廠商進行懲處，強調未來將強化商品審查機制，避免類似事件重演。

海景公司表示，該款水豚公仔改編自網路迷因，設計初衷或許是迎合流行文化，但外包廠商未審慎評估其可能引發的負面教育意涵，與海生館長期推廣的尊重生命與海洋保育理念相悖。海生館隨即要求下架商品，並承諾將針對櫃位管理與商品審核流程進行全面檢討，以確保館內所有展示與販售內容均符合寓教於樂的初衷。

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爭議源於一名家長在臉書社團「路上觀察學院」轉述網友貼文，指出海生館販售的水豚公仔造型不當，其中一隻水豚持刀架在另一隻流淚的水豚頸部，姿勢被解讀為性侵場景，引發網友熱議。許多人批評此設計不適合在以教育為主軸的博物館販售，質疑審核機制是否失靈。貼文迅速在網路上傳播，引發公眾對海生館商品管理的關注。

海生館作為國內重要的海洋教育機構，長期以推廣海洋知識與保育為使命，吸引大量親子遊客。海景公司強調，海生館始終以打造正向教育場域為目標，對於此次事件深感遺憾，並感謝網友的監督與指正。該公司表示，已要求外包廠商提交詳細檢討報告，並將於未來數週內完成內部審查流程的優化，確保所有商品符合教育與尊重生命的價值觀。

對於網友的質疑，海景公司坦言，外包廠商在引進商品時未充分考慮公仔造型可能引發的爭議，屬於管理疏失。海生館未來將要求所有商品在上架前，必須通過由館方與專家組成的審查小組評估，避免類似事件損及公眾信任。民眾也呼籲，海生館應更謹慎挑選合作廠商，確保商品設計與博物館的教育使命一致，共同維護親子友善的參觀環境。

海生館水豚公仔「壞示範」遭家長檢舉，已下架。。（記者蔡宗憲攝）

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