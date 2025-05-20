台水公司大湳給水廠5合1工程完工 桃園20萬用戶提早1小時復水

桃市府因應大規模停水開設應變中心，在台水公司工程完工並復水後，應變中心也隨之撤除。（資料照）

2025/05/20 07:40

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕台水公司二區處辦理「大湳給水廠高低壓電氣設備檢驗等5合1工程」停水施工，桃園市桃園區、八德區、蘆竹區、大園區及龜山區約20萬戶停水及桃園區32里約6.9萬戶降壓，桃市府表示，工程已於19日下午6點前完工，原定於今（20）日上午7點復水，提前於上午6點全面復水完成，6點30分撤除應變中心開設。

桃市府指出，停水期間市府為確保工程順利進行，比照往年大規模停水開設機制，由市府與區公所同時成立大規模停水作業應變中心，由副市長王明鉅擔任指揮官，並於19日上午8點召開桃園市大規模停水應變中心會議，請台水公司確實掌握各項工程進度，若遇施工困難或有需要市府協助的事項，應即時通報市府應變中心因應，並依原定計畫完成復水。

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桃市府經發局長張誠表示，停水期間經發局除每2小時追蹤各項工程及復水進度，也針對重要工程施作及復水情形作業等進行檢核，確保如期復水，感謝台水公司順利完成5合1工程且提前完工復水，民眾如有任何供水問題，可撥打台水公司24小時服務專線1910、市民專線1999或經發局03-3322101分機5266~5269洽詢。

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