05/20 各報重點新聞一覽

總統賴清德今天就職一週年，將以「迎風轉型，穩健前行」為題發表談話。（資料照）

2025/05/20 06:50

自由時報

就職週年擘畫未來施政 賴「直球對決」 用民主消弭分歧

總統賴清德今天就職一週年，將以「迎風轉型，穩健前行」為題發表談話，聚焦執政成績檢視與未來施政的擘畫，涵蓋「民主台灣、韌性精神、訴求團結」三項元素，並揭示台灣的經濟轉型藍圖，說明台灣如何從依賴高科技產業出口，朝向兼顧出口與內需的經濟成長模式。

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三峽78歲老翁駕車肇禍 通學巷高速衝撞 釀3死12傷

七十八歲老翁余文正昨下午駕駛轎車，行經新北市三峽北大國小旁通學巷時，不明原因高速衝撞多名學童及騎士，造成三死十二人輕重傷慘劇，事故現場宛如人間煉獄，由於正值放學時段，死傷者多數是學生，三名死者有兩人是十二歲三峽國中女學生。

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黃仁勳揭曉 輝達台灣總部 落腳北士科

輝達台灣總部地點終於底定！輝達執行長黃仁勳昨日宣布台灣總部NVIDIA Constellation（星群）地點位於「北投士林」（北士科），他說花了不少時間選址，也笑稱「有點貴」，畢竟是黃金地段。

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聯合報

輝達台灣總部落腳北士科 打造台灣首部AI超級電腦

輝達執行長黃仁勳昨天表示，將攜手台積電、鴻海及國科會，打造台灣第一台大型ＡＩ超級電腦，為台灣打造ＡＩ基礎建設。此舉被視為是為台灣打造主權ＡＩ的重大里程碑。

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三峽78歲翁駕車暴衝釀3死12傷 肇事原因待查

七十八歲余姓老翁昨天下午駕車行經新北市三峽區北大國小旁，高速衝撞停等紅燈的機車及放學人潮，造成三死十二傷。余今年二月剛完成高齡換照，因昨天無法製作筆錄，肇事原因待查。

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中國時報

78歲翁駕車暴衝 3死12傷

新北市78歲余姓老翁19日下午駕車行經新北市三峽區北大國小旁的國成街、國光街口，車子突飆速暴衝等停紅燈的機車、穿越馬路的國中生，釀成3死12傷，現場一片狼藉、血跡斑斑，傷者倒地哀號，民眾就地協助CPR搶命，「十字路口成與死神拔河現場！」受傷送醫的余翁經警方排除酒駕，車禍原因待進一步釐清。

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輝達台灣總部 落腳北士科

輝達台灣總部確定花落台北市北士科！輝達創辦人黃仁勳19日在台北宣布，命名為「星座號」（Constellation）的台灣總部將在北投、士林落腳，而台灣將成為全球AI創新的核心。業界人士透露，實際地點就是北士科的T17、T18，新壽3.89公頃土地。

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七十八歲老翁余文正昨下午駕駛轎車，行經新北市三峽北大國小旁通學巷時，不明原因高速衝撞多名學童及騎士，造成三死十二人輕重傷慘劇。（記者吳仁捷攝）

輝達執行長黃仁勳昨日宣布台灣總部NVIDIA Constellation（星群）地點位於「北投士林」（北士科）。（記者田裕華攝）

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