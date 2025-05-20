今日北東防午後雷陣雨 中南部高溫上看36度

今日各地高溫普遍為31至35度，其中在中南部近山區局部高溫可能接近或超過36度。（資料照）

2025/05/20 06:25

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（20日）各地大多為多雲到晴，花、東地區及恆春半島偶有短暫陣雨，中午過後大台北、宜、花地區及各地山區容易有雷陣雨發生，山區並有可能出現局部較大雨勢，前往山區活動請留意午後天氣的變化。

氣溫方面，各地高溫普遍為31至35度，其中在中南部近山區局部高溫可能接近或超過36度，民眾戶外活動時請注意防曬並多補充水分，至於夜晚清晨各地低溫為24至26度。空氣品質部分，竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

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週三（21日）至週五（23日）環境吹偏南風，各地大多為多雲到晴，花、東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後大台北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，其中在新北、宜蘭交界山區以及宜、花山區雨勢可能會比較明顯。北部25至35度，中部25至35度，南部26至35度，東北部24至32度，東部24至31度，東南部25至33度。

週六（24日）白天鋒面接近，各地多雲逐漸增多，午後降雨範圍擴大，西半部、宜花地區及台東山區有局部短暫雷陣雨。週六晚間起至下週日（25日）受鋒面影響，並且環境風場轉為東北風，中部以北、宜蘭地區轉為有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲的天氣，午後有局部短暫雷陣雨。

溫度:

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 25 ~ 34 26 ~ 34 27 ~ 34 24 ~ 31

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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