為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    斥資15億！提升AI預報能力 新竹氣象科學園區估2028年啟用

    中央氣象署第六代高速運算電腦。（資料照）

    中央氣象署第六代高速運算電腦。（資料照）

    2025/05/20 00:22

    〔記者蔡昀容／台東報導〕為強化我國氣象預報能力，中央氣象署投入15億元經費，啟動建置專屬的算力中心「新竹氣象科學園區」，設置第7代至第9代超級電腦，預計2028年啟用。

    交通部常務次長林國顯19日視察台東氣象站。他表示，面對日益劇烈的氣候變遷與地震風險，氣象站角色不僅是觀測彙整，更是地方政府不可或缺的防災夥伴；中央與地方要持續攜手合作，善用科技強化氣象應用，讓災防工作更精準、更有效。

    氣象署長呂國臣說明，AI導入氣象預報需要3個基本元素，第一要有算力，透過高速電腦運算設備建立AI模型；第二要有資料，空間廣度、時間長度都要具備，例如累積百年的觀測資料、觀測站的分布；第三要有AI建模能力，氣象署有團隊在這方面努力。

    呂國臣表示，新竹有新竹科學園區，有科技發展量能，因此選定新竹氣象站，未來建構高速電腦的機房，建為新竹氣象科學園區，成為氣象署的發展AI模型發展基地。

    新竹氣象科學園區土建機電經費約5億元，硬體設備經費約10億元。呂國臣說，園區預計2027年完成，但機器進場後仍需時間進行調校工作等等，預估2028年啟用。

    呂國臣表示，氣象署會逐步訓練模型，一開始會先針對較大的天氣現象進行預測，例如颱風、寒流、梅雨等等。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播