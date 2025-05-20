斥資15億！提升AI預報能力 新竹氣象科學園區估2028年啟用

中央氣象署第六代高速運算電腦。（資料照）

2025/05/20 00:22

〔記者蔡昀容／台東報導〕為強化我國氣象預報能力，中央氣象署投入15億元經費，啟動建置專屬的算力中心「新竹氣象科學園區」，設置第7代至第9代超級電腦，預計2028年啟用。

交通部常務次長林國顯19日視察台東氣象站。他表示，面對日益劇烈的氣候變遷與地震風險，氣象站角色不僅是觀測彙整，更是地方政府不可或缺的防災夥伴；中央與地方要持續攜手合作，善用科技強化氣象應用，讓災防工作更精準、更有效。

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氣象署長呂國臣說明，AI導入氣象預報需要3個基本元素，第一要有算力，透過高速電腦運算設備建立AI模型；第二要有資料，空間廣度、時間長度都要具備，例如累積百年的觀測資料、觀測站的分布；第三要有AI建模能力，氣象署有團隊在這方面努力。

呂國臣表示，新竹有新竹科學園區，有科技發展量能，因此選定新竹氣象站，未來建構高速電腦的機房，建為新竹氣象科學園區，成為氣象署的發展AI模型發展基地。

新竹氣象科學園區土建機電經費約5億元，硬體設備經費約10億元。呂國臣說，園區預計2027年完成，但機器進場後仍需時間進行調校工作等等，預估2028年啟用。

呂國臣表示，氣象署會逐步訓練模型，一開始會先針對較大的天氣現象進行預測，例如颱風、寒流、梅雨等等。

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