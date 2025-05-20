哥女友借住一晚變長住 白吃白住不做事 原PO怒：當我們家是育幼院？

原PO控訴哥哥的女友搬進家中後長期不出門、不互動，整天躲在房間宛如「寄生獸」。（情境照）

2025/05/20 00:23

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有女網友今日在Dcard以「我們家收了一個活體寄生獸」發文抱怨，表示哥哥的女友先以「家裡有事」為由暫時借住一晚，沒想到就此搬進家中，至今已住了幾個月都沒離開。原PO不滿表示，對方住在家裡卻從未分攤任何房租水電，「家人吃飯她不出來、不洗碗、不倒垃圾、不晾衣服」，平時都躲在房間裡，也幾乎不與家人互動，「我們家是育幼院還是Netflix在拍片？」

原PO 指出，對方不上課不上班，生活費全由哥哥負擔，對哥哥也是「一副妳憑什麼講我的態度」，每天還要求男友接送、準備宵夜，自己則關在房間看劇。原PO提到，對方曾說自己有憂鬱症與社交障礙，但仍會出門、旅遊，還從家裡拿錢買保養品。家人雖然不滿，卻選擇不正面衝突，讓她感到相當無奈，「有些人，不趕走，她就真的不會走。」

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貼文引起大量網友討論，有留言表示「你哥喜歡，罵妳哥就好」、「你哥一定很喜歡用她」坦言，「家裡有這種人真的壓力超大」、「誰叫你爸媽廢，不敢惹寶貝兒子啊，所以只能吞下去囉」或搞笑用家中養的貓比喻，「完全懂你，我家也養了一隻，沒你的大，但好吃懶做還挑食」。

不過也有少數人持不同看法，認為原PO應先檢討家人處理方式，「其實是你爸媽自己縱容出來的」、「你哥也一樣廢，想住一起又不想搬出去」直言，「其實抱怨了這麼多，問題在你哥啊」、「叫你哥搬出去就解決了」

此外，還有眼尖網友質疑原PO自身的情況是否也有問題，「你前男友也住你爸媽家？這…你跟你哥一樣雷吧？」一針見血認為原PO「這麼激動不如直接搬走，誰都別伺候了。」

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