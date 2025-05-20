上「山」看台積電長怎樣！ 高市府爭經費助優化半屏山

半屏山因為台積電人氣大增，不少登山客專程上山為看看台積電長怎樣，發現山上視野遼闊。（梁皆得導演拍攝、自管處提供）

2025/05/20 00:12

〔記者王榮祥／高雄報導〕台積電高雄廠除帶動高雄產業轉型，還意外拉抬鄰近廠區的半屏山人氣，不少人爬到山上窺探台積電廠房長怎樣；高雄市政府則把握機會向中央提案爭取經費，力挺自然公園管理處優化半屏山環境。

半屏山位於左營、楠梓兩區交界處，蓮池潭東北邊，呈東北、西南走向，海拔約233公尺，南北長約2千5百公尺，東西寬約8百公尺；山的北側是台積電高雄廠、東南側是高鐵左營站（與台鐵新左營站、高捷左營站共構）與國道十號末端，地理、交通條件極佳。

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國家自然公園管理處統計，去年年造訪壽山遊客數186萬6755人次，半屏山遊客數則有11萬5461人次。

市議員李雅慧指出，因為台積電來高雄，半屏山登山客明顯增加，很多人上山就是想看台積電，發現到往西可看到海，往東可看到城區與高鐵，視野遼闊，但也有人抱怨山上遮蔭太少、路不好走。

她建議市府把握人氣、全面改善半屏山場域，包括道路、遮蔭、中英文導覽解說牌等，不但可提供優質登山空間，也可為高雄多一處優質景點。

副市長林欽榮說，市府包括都發局、公園處、道工處都在爭取中央經費，一旦獲得核可，會立刻提交國家自然公園管理處執行；林欽榮認同改造半屏山是好提議，強調市府相關局處正朝此方向努力。

自管處說明，國家公園署今年與萬海航運合作，4月間啟動「萬海造樹海－半屏山植樹活動」，目前規劃今年至2028、每年種植1450株原生樹種喬木，並持續養護至2030年，期望逐步恢復生態平衡，重建半屏山森林多樣性。

台積電高雄廠南側即為半屏山（圖中山丘），圖為先前施工中的台積電廠房。（資料照，記者李惠洲攝）

從半屏山上可清楚觀察台積電樣貌，圖為去年台積電高雄廠區興建情況。（資料照，記者李惠洲攝）

從半屏山上可清楚瞭望整個楠梓園區。（資料照，記者李惠洲攝）

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