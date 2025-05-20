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    3成颱風選這登陸！ 台東穩居高溫及最強陣風雙冠紀錄

    台東氣象站風力塔。（記者蔡昀容攝）

    台東氣象站風力塔。（記者蔡昀容攝）

    2025/05/20 00:06

    〔記者蔡昀容／台東報導〕台東是颱風、焚風熱區。中央氣象署表示，自台東登陸颱風約佔3成，2023年小犬颱風更創下台灣觀測史上瞬間最大陣風，每秒95.2公尺，也測到全國最高溫40.2度，歷史高溫前10名紀錄中，台東更佔7名。

    台東氣象站是東部第一個氣象觀測站，1901年成立，至今已有124年、超過一世紀的觀測紀錄。台東縣共57個氣象站，包括署屬氣象站、自動氣象站、自動雨量站、農業自動站，此外還有波浪浮標與異常波浪監測站，以及42站即時地震觀測站，形成觀測網。

    氣象署統計，1911年至2023年有190個颱風登陸台灣，其中台東佔61個，約32.11％。2023年小犬颱風，蘭嶼氣象站紀錄到每秒95.2公尺，創下台灣觀測史上瞬間最大陣風。署長呂國臣說明，受到太平洋高壓導引氣流影響，7、8成颱風都從東岸登陸，台東地形狹長，自然命中率較高。

    台東縣的台東站2004年5月9日、大武站2020年7月25日測得全國最高溫40.2度紀錄，台東縣測站在台灣歷史高溫前10名更佔7名。台東氣象站主任冉立群解釋，台東的高溫紀錄是焚風所致，5至7月常因西南風或西風造成局部焚風，或受颱風環流影響，山脈背風面易有數小時大範圍焚風現象。

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