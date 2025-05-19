VUVU的味道！屏東排灣、魯凱族祭儀必備原生小米 入菜營養午餐

原生種小米入菜，成為營養午餐。（記者陳彥廷攝）

2025/05/19 23:29

〔記者陳彥廷／屏東報導〕民進黨原住民立委伍麗華今天與原民會主委曾智勇在屏東縣瑪家國中宣布，屏東原鄉的23所國中小將率先在這個學期開始享用原生種小米作製作的營養午餐，藉由入菜達到文化復振目的，使「VUVU（耆老）的味道」重回原住民學童的味蕾當中。

學校營養午餐專法即將推動，校長出身的伍麗華長期倡議營養午餐應納入國產優良食材，其中屏東的排灣、魯凱族部落眾多，又有「小米故鄉」的美稱，「國產部落小米進入學校營養午餐」啟動儀式記者會正式宣告國產部落小米首度進入校園午餐體系，為健康飲食與文化共融邁出關鍵一步。

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由於是全台率先導入國產小米，原民會、教育部及農業部皆派官員出席見證歷史性的一刻，伍麗華說，台灣原生小米具備高膳食纖維，且還是不含麩質的澱粉，幫助消化等等特性都對學童健康極有助益，且在優質作物之外，更重要的是承載原住民族的文化記憶與復振意義，「小米不只是食材，也是連結土地與文化的根」。

啟動儀式由部落耆老親手煮製小米分享給來賓，伍麗華笑說是「部落的日常，也是VUVU的手藝」，未來全國的學童都可能享用健康、美味、又富文化底蘊的食材，可說是成長路上的是一大福音，她更對「中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會」認同她的號召並自發性自費投入小米入菜表達無比的感謝。

原民會主委曾智勇（Ljaucu．Zingrur）指出，隨著農業發展，原民族人小米為主食的習慣已逐漸被稻米取代，小米品種逐漸消失，原民會已分別補助花蓮及台東縣3個產銷班種植小米保種，並輔導取得3章1Q認定，讓小米這極具營養價值且具有民族意涵之作物，在校內營養午餐傳承，對「民族味覺」及小米復振有極大幫助，並開啟部落傳統作物保種與產業結合的連結。

瑪家鄉長羅清仁則表示，小米是原住民文化的瑰寶，不僅是食材，更是傳統祭儀必備的祭品，瑪家種有不少小米，但認為政府應透過類似公糧收購或是專案計劃採購的模式，平衡需求及供給，不僅穩定產量，更能有效的讓族人投入種植，並進一步讓良好的澱粉來源產業藉此發揚光大。

原生種小米入菜，成為營養午餐。（記者陳彥廷攝）

小米入菜，今天率先成為屏東23所國中小的營養午餐。（記者陳彥廷攝）

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